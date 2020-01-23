На Донеччині пограбували все, що тільки можна на фабриках і заводах

Економічну міць Донбасу неможливо відновити після російського збройного вторгнення

Донбас стане вічним нагадуванням для України щодо суті російської "дружби" та "братнього народу".

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю YouTube-каналу After Empire (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

В приклад журналіст навів події 1939 року, коли Фінляндія напала на СРСР. Та ж історія, яку зараз переживає Україна: часткова втрата територій країни і така ж війна навіть, якщо росіяни її так не називають.

Тому, журналіст і вважає, що краще в Донбасі вже точно не буде, ці території просто повторять сценарій Карелії і обростуть мохом.

Він зробив висновок, що Донбасу "кришка, йому хана". Для України він вже не принесе жодної економічної користі, за що треба подякувати "російських визволителів". Адже вони розграбували все, що тільки можна на фабриках і заводах, людей теж там не залишилося й ніхто туди їхати не хоче.

"Навіть якщо теоретично Україна дуже швидко, якщо б росіяни пішли звідти, відновила економічні зв'язки, але цієї потужності донецької вже не буде.Немає ні людей, ні промислового потенціалу. Донбас і Крим будуть наочним історичним пам'ятником російського зради, російського віроломства і військового вторгнення ", - зазначив Цимбалюк.

Користувачі мережі під інтерв'ю Цимбалюка почали шукати позитивні фактори, які можуть ще залишитися на Донбасі, а багато хто погодилися з Цимбалюком:

"Кожне слово в точку", "Донбас хвалився при Януковичі що він годує всю Україну, а тепер себе прогодувати не може - сидить на гуманітарці. Одна користь - замість забрудненого регіону отримали екологічно чистий куточок вільний від промисловості", "Роман, це не розмова, це мої думки про Україну і я дуже радий їх збігу. Причому живу в країні, агресія якої, кожен день заважає жити Україні, вбиває найкращих українців і бреше завжди".







