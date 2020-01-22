Бойовики "ДНР" і "ЛНР" наплювали на Мінські домовленості і пішли на чергову підлість на Донбасі

Бойовики "ДНР" і "ЛНР", користуються тим, що деякі ділянки на кордоні з Росією не підконтрольні українським захисникам, перекидають військову техніку і озброєння. Це стало відомо завдяки повідомленням представника оборонного відомства України Праута Максима, яке він озвучив під час брифінгу.

Крім того, він перерахував пункти пропуску, де зараз твориться бепрєдєл: Дяково, Успенка а також Должанський. Було зафіксовано українською розвідкою, що саме через ці пункти пропуску Росія привезла на Донбас боєприпаси.

"У першу чергу, противник нарощує запаси артилерійських снарядів, мінометних мін, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і гранатометів", - заявив представник оборонного відомства України Максим Праута.

До всього іншого, він додав, що також до бойовиків прибуло поповнення з числа найманців, яких відібрали в РФ. Згідно словам Праута, все це "гарматне м'ясо" проходило підготовку в РФ для того, щоб приїхати на Донбас і вбивати захисників України.

Також раніше повідомлялося, що верхушка "ДНР" активно обговорює питання можливої реінтеграції Донбасу в Україну, хоча, судячи з того, як росіяни діяли на фронті, у Кремля інші плани.

Тим не менш, в ОРДЛО поширюються чутки про те, що восени 2020 року, ймовірно вересень-жовтень, окуповані території таки повинні реінтегруватися в Україну.

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