На Донбассе разграбили все, что только можно на фабриках и заводах

Экономическую мощь Донбасса невозможно восстановить после российского вооруженного вторжения

Донбасс станет вечным напоминанием для Украины о сути российской "дружбы" и "братском народе".

Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью YouTube-каналу After Empire (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В пример журналист привел события 1939 года, когда Финляндия "напала" на СССР. Та же история, которую сейчас переживает Украина: частичная потеря территорий страны и такая же война даже, если россияне ее так не называют.

Поэтому, журналист и считает, что лучше в Донбассе уже уж точно не будет, эти территории просто повторят сценарий Карелии и просто обростут мхом.

Он сделал вывод, что Донбассу "крышка, ему хана". Для Украины он уже не принесет никакой экономической пользы, за что надо поблагодарить "российских освободителей". Ведь разграбили все, что только можно на фабриках и заводах, людей тоже там не осталось и никто туда ехать не хочет.

"Даже если теоретически Украина очень быстро, если бы русские ушли оттуда, восстановила экономические связи, но этой мощи донецкой уже не будет.Нет ни людей, ни промышленного потенциала. Донбасс и Крым будут наглядным историческим памятником российского предательства, российского вероломства и военного вторжения ", - заметил Цимбалюк.

Пользователи сети под интервью Цимбалюка начали искать положительные факторы, которые могут еще остаться на Донбассе, а многие согласились с Цимбалюком:

"Каждое слово в точку", "Донбасс хвалился при Януковиче что он кормит всю Украину а теперь себя прокормить не может - сидит на гуманитарке. Одна польза - вместо загрязненного региона получили экологически чистый уголок свободный от промышленности", "Роман, это не беседа, это мои мысли об Украине и я весьма рад их совпадению. Причем живу в стране, агрессия которой, каждый день мешает жить Украине, убивает лучших украинцев и врет всегда".







