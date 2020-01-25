З-за епідемії коронавіруса влада Китаю вирішили ізолювати заражені міста і створили на дорогах насипу

56 мільйонів людей опинилися в зоні карантину. Влада Китаю активно перекривають дороги до зараженим містах.

На фотографіях можна побачити, як машини з піском перекривають одну за іншої дороги. Люди ходять в масках і фотографують те, що відбувається.

У зв'язку з епідемією коронавіруса на сайті президента України з'явилася петиція, в якій пропонують закрити в'їзд китайцям в країну. Вона тільки з'явилася на сайті президента України і набрала всього.

Голова КНР Сі Цзіньпін у зв'язку з епідемією скликав нараду Політбюро, на якому виступив із заявою, що поширення коронавіруса прискорилося, передає BBC Україна.

В Шанхаї та Пекіні людей на добровільній основі просять не відвідувати громадські місця, якщо вони приїхали з небезпечних територій. У ніч на суботу в Китаї святкували Новий рік, але багато хто відмовився від гулянь з-за коронавіруса.

Усього, за останньою інформацією, 1287 людина заразилася в усьому світі. Держкомітет з питань охорони здоров'я повідомив, що жертвами стали ще 15 осіб, що померли в провінції Хубей, де почався спалах. Наймолодшому померлому 48 років, а самуму найстаршому 89. Від вірусу загинула 41 людина.

Раніше ми повідомляли, що смертельний вірус не щадить нікого, мільйони людей в небезпеці.

Повідомляється про збільшення кількості жертв, яких убив смертельний коронавірус 2019-nCoV.

За інформацією видання Global Times, число загиблих від нового типу коронавіруса в китайській провінції Хубей зросла з 24 до 39, заражені 729 осіб.

Однак, як затверджує Національна комісія охорони здоров'я Китаю, від нового коронавіруса померли вже 41 людина. Що стосується кількості заражених, то це число зросло до 1287 осіб. Під тотальним наглядом фахівців знаходяться майже 14 тисяч осіб.

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