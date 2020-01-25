Из-за эпидемии коронавируса власти Китая решили изолировать зараженные города и создали на дорогах насыпи

56 миллионов человек оказались в зоне карантина. Власти Китая активно перекрывают дороги к зараженным городам.

На фотографиях можно увидеть, как машины с песком перекрывают одну за другой дороги. Люди ходят в масках и фотографируют происходящее.

В связи с эпидемией коронавируса на сайте президента Украины появилась петиция, в которой предлагают закрыть вьезд китайцам в страну. Она только появилась на сайте президента Украины и набрала всего.

Глава КНР Си Цзиньпин в связи с эпидемией созвал совещание Политбюро, на котором выступил с заявлением, что распространение коронавируса ускорилось, передает BBC Украина.

В Шанхае и Пекине людей на добровольной основе просят не посещать общественные места, если они приехали из опасных территорий. В ночь на субботу в Китае праздновали Новый год, но многие отказались от гуляний из-за коронавируса.

Всего, по последней информации, 1287 человек заразилось во всем мире. Госкомитет по вопросам здравоохранения сообщил, что жертвами стали еще 15 человек, который умерли в провинции Хубэй, где началась вспышка. Самому молодому умершему 48 лет, а самуму старшему - 89. От вируса погиб 41 человек.

Ранее мы сообщали, что смертельный вирус не щадит никого, миллионы человек в опасности.

Сообщается об увеличении количества жертв, которых убил смертельный коронавирус 2019-nCoV.

По информации издания Global Times, число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло с 24 до 39, заражены 729 человек.

Однако, как утверждает Национальная комиссия здравоохранения Китая, от нового коронавируса скончались уже 41 человек. Что касается количества зараженных, то это число выросло до 1287 человек. Под тотальным наблюдением специалистов находятся почти 14 тысяч человек.

Напомним, смертельный вирус косит прямо на улицах, началась тотальная паника и драки

А еще Politeka писала, что Коронавирус убил уже 25 человек

Также Politeka сообщала, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава



