Коронавирус 2019-nCoV, который массово косит людей в Китае, может добраться и в Украину

Об этом заявила ведущий врач-инфекционист Украины Ольга Голубовская, передает MedOboz.

Эксперт подчеркнула, что вирус в Китае 2020 передается очень легко, в противном случае не было бы такого большого числа заболевших.

"Естественно, если он сохраняется на каких-то предметах, он может передаваться через что угодно. Но мне кажется, достаточно и тех путей, которые он имеет. Потому что он может быть завезен в любую страну мира и вызвать распространение", – сказала Голубовская.

Также инфекционист прокомментировала заявление российского вирусолога Михаила Щелканова о том, что китайский вирус может передаваться через посылки AliExpress.

"Коронавирус еще только изучается, это пока что предположение. Но его агрессивность оказалась немножко большей, чем оценивалось ранее".

По мнению вирусолога Щелканова, коронавирус nCoV может мутировать и стать более устойчивым к другим погодным условиям, что позволит ему выживать при транспортировке.

Отметим, по последним данным, в Китае число инфицированных новым типом коронавируса достигло уже 830 человек. Такие данные предоставила Национальная комиссия по вопросам здравоохранения Китая.

Количество смертей вследствие заражения вирусом достигло 25 человек.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертельный вирус nCoV из Китая пока не получил общеупотребительного названия, но имеет временное. В ВОЗ его называют "новый коронавирус 2019 года"

Стоит добавить, что смертоносный вирус уже вплотную подобрался к Украине. Так, на днях девушку с подозрением на коронавирус 2019-nCoV госпитализировали в больницу в Минске. Она прилетела в Минск из Поднебесной, где была в командировке со своим молодым человеком.

Девушка является гражданкой Беларуси, однако проживает в Российской Федерации. Парня Ильницкой также госпитализировали в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление.

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