Китайский мегаполис Ухань с населением более 11 миллионов человек изолирован от мира, передает Politeka.net со ссылкой на очевидцев в соцсетях

Мегаполис закрыт на карантин из-за смертельно опасного коронавируса. “Жителям запрещено покидать город. Аэропорт и вокзалы не работают. Дороги перекрыты”, - рассказывает пользователь Twitter.

“Из памятки по признакам инфицирования коронавирусом: Симптомом являются потеря сознания”, - делится интересными фактами другой блогер. 

Популярные статьи сейчас

Главное за ночь: заявление Зеленского о Путине, переполох в Давосе и новый курс валют

Елена Зеленская впервые после катастрофы вышла на связь: "Все рушится"

Волочкова выходит замуж, топ самых бесстыжих шпагатов невесты: в грязи, на стекле и без одежды

Победительница "Танців з зірками" показала, как развлекается с "другом": "Ого!"
Показать еще

"Только что по громкой связи объявили, что будут с вертолета распылять химикаты над городом от вируса", - рассказала журналистам очевидец происходящего.

Tелеграм-канал Life-shot рассказал о свидетельстве живущей в Ухане россиянки. Она провела короткую экскурсию по улицам мегаполиса. 

"Ухань на карантине, все парки, центры развлечений закрыли. Мы узнали об этом сегодня утром. Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома, если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго", - рассказала она.

Очевидцы рассказывают, что люди боятся выходить на улицу из-за опасного вируса. Те кто рискует появиться на открытой местности, одевают маски.  Местные власти также рекомендуют оставаться дома.

 

Среди симптомов коронавируса есть довольно жуткие - люди просто падают без сознания, свидетельствуют блогеры.

Местные власти полагают, что в Ухане может быть заражено до 6 тыс. человек. Их жизнь находится в большой опасности, тем не менее врачам удается спасать многих зараженных. 

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью

А еще Politeka сообщала, что новый вирус убивает людей, срочное сообщение Минздрава