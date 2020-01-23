Китайский мегаполис Ухань с населением более 11 миллионов человек изолирован от мира, передает Politeka.net со ссылкой на очевидцев в соцсетях

Мегаполис закрыт на карантин из-за смертельно опасного коронавируса. “Жителям запрещено покидать город. Аэропорт и вокзалы не работают. Дороги перекрыты”, - рассказывает пользователь Twitter.

“Из памятки по признакам инфицирования коронавирусом: Симптомом являются потеря сознания”, - делится интересными фактами другой блогер.

"Только что по громкой связи объявили, что будут с вертолета распылять химикаты над городом от вируса", - рассказала журналистам очевидец происходящего.

Tелеграм-канал Life-shot рассказал о свидетельстве живущей в Ухане россиянки. Она провела короткую экскурсию по улицам мегаполиса.

"Ухань на карантине, все парки, центры развлечений закрыли. Мы узнали об этом сегодня утром. Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома, если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго", - рассказала она.

Очевидцы рассказывают, что люди боятся выходить на улицу из-за опасного вируса. Те кто рискует появиться на открытой местности, одевают маски. Местные власти также рекомендуют оставаться дома.

Среди симптомов коронавируса есть довольно жуткие - люди просто падают без сознания, свидетельствуют блогеры.

Местные власти полагают, что в Ухане может быть заражено до 6 тыс. человек. Их жизнь находится в большой опасности, тем не менее врачам удается спасать многих зараженных.

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