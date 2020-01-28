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Новий удар Путіна по Україні, Кремль вивели на чисту воду: Можна грабувати...

Звільнення Владислава Суркова говорить про те, що РФ спробує повернути Україні окуповану частину Донбасу.

Про це в інтерв'ю журналістам розповів аналітик і військовий експерт Юрій Карін.

За його словами відставка помічника Володимира Путіна, який займався українським питанням і намагався заморозити війну на Донбасі, ніяк не вплине на хід переговорів між Києвом і Москвою.

Проте, як стверджує Юрій Карін, відставка змінить методи агресії РФ по відношенню до України, оскільки які прийшли йому на зміну особистості спробують впихнути ОРДЛО до складу України.

На думку Юрія Карина, зміна "куратора" вплине тільки на те, хто буде контролювати фінансові потоки з Росії, які живлять російсько-окупаційні угруповання "Л/ДНР".

"На відміну від анексованого Криму, з точки зору росіян, Донбас можна грабувати, адже він нічийний", – стверджує аналітик.

НБУ різко змінив курс долара і євро, гривня обвалилася: що відбувається в обмінниках

Курс валют в Україні 28 січня неприємно зміниться, долар і євро змусять гривню страждати.

Про це йдеться у свіжому прогнозі від Нацбанку.

Так, долар буде продаватися вже за 24,5984 гривні (+0,2683).

Аналогічна ситуація буде і з євро – валюта буде продаватися за 27,121 гривні (+0,2715).

Уточнюється, що до середини дня 27 січня долар вже переступив позначку в 24,5807 за банкноту.

Зеленський в Європі допустив жорстку помилку прямо на публіці, скандал не вщухає: "Досить"

Виступи Володимира Зеленського та Олексія Гончарука на Всесвітньому економічному форумі в Давосі показало, що вони нічого не розуміють в питаннях економіки і навіть не намагаються розібратися в них.

Про це заявив директор Центру антиолігархічної політики Володимир Ларцев.

Так, його здивували слова президента про те, що українська влада звільнить на два роки від податків на прибуток іноземних покупців держпідприємств, які заплатили за них до Держбюджету $10 млн+.

Експерт пояснив, що Конституція не передбачає можливості зміни податкових норм главою держави. Крім того, звільнення прибуткового держпідприємства, купленого іноземцями, від податку на прибуток значно знизить його продажну ціну.

Крім того, Ларцев розкритикував ініціативу прем'єр-міністра України щодо передачі «Укрзалізниці» під управління німецькою компанією «Deutsche Bahn». Експерт підкреслив, що подібні схеми передачі державної власності в управління іншим компаніям «є тіньовий формою відчуження/приватизації».

Масове відключення телеканалів в Україні: стало відомо, кому не пощастило

Українці зіткнулися з труднощами при перегляді телевізора.

Як відомо, сьогодні вранці багато українці звернули увагу, що популярні телеканали перестали працювати.

Це пов'язано з тим, що 28 січня стартувала кодування спутникого сигналу, з-за чого популярні серед українців телеканали перестали бути у відкритому доступі.

Після кодування супутникового сигналу закриті для перегляду стали наступні телеканали: СТБ, Новий, Інтер, 1+1, ТРК Україна та інші популярні серед українців канали.

У цілому, "під замком" виявилися відразу 23 телеканалу, які належать найбільшим медіахолдингів в Україні. Для того, щоб і далі насолоджуватися переглядом, українцям рекомендують підключитися до одного з двох офіційних провадеров.

Платними стануть тільки розважальні канали, інформаційні телеканали залишаються у відкритому доступі для всіх українців на супутнику.

Нагадаємо, скільки каналів в Україні видалять назавжди.

Як повідомляла Politeka, українцям будуть відключати телебачення: кому варто хвилюватися.

Також Politeka писала, що в Україні відкладають перехід на інноваційне ТБ.