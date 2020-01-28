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Новый удар Путина по Украине, Кремль вывели на чистую воду: Можно грабить...

Увольнение Владислава Суркова говорит о том, что РФ попытается вернуть Украине оккупированную часть Донбасса.

Об этом в интервью журналистам рассказал аналитик и военный эксперт Юрий Карин.

По его словам отставка помощника Владимира Путина, который занимался украинским вопросом и пытался заморозить войну на Донбассе, никак не повлияет на ход переговоров между Киевом и Москвой.

Однако, как утверждает Юрий Карин, отставка изменит методы агрессии РФ по отношению к Украине, поскольку пришедшие ему на смену личности попытаются впихнуть ОРДЛО в состав Украины.

По мнению Юрия Карина, смена "куратора" повлияет только на то, кто будет контролировать финансовые потоки из России, которые питают российско-оккупационные группировки "Л/ДНР".

"В отличие от аннексированного Крыма, с точки зрения россиян, Донбасс можно грабить, ведь он ничейный", – утверждает аналитик.

НБУ резко изменил курс доллара и евро, гривна обвалилась: что происходит в обменниках

Курс валют в Украине 28 января неприятно изменится, доллар и евро заставят гривну страдать.

Об этом говорится в свежем прогнозе от Нацбанка.

Так, доллар будет продаваться уже по 24,5984 гривны (+0,2683).

Аналогичная ситуация будет и с евро – валюта будет продаваться по 27,121 гривне (+0,2715).

Уточняется, что к средине дня 27 января доллар уже переступил отметку в 24,5807 за банкноту.

Зеленский в Европе допустил жесткую ошибку прямо на публике, скандал не утихает: "Достаточно"

Выступления Владимира Зеленского и Алексея Гончарука на Всемирном экономическом форуме в Давосе показало, что они ничего не соображают в вопросах экономики и даже не пытаются в них разобраться.

Об этом заявил директор Центра антиолигархической политики Владимир Ларцев.

Так, его удивили слова президента о том, что украинская власть освободит на два года от налогов на прибыль иностранных покупателей госпредприятий, которые заплатили за них в Госбюджет $10 млн+.

Эксперт пояснил, что Конституция не предусматривает возможность изменения налоговых норм главой государства. Кроме того, освобождение прибыльного госпредприятия, купленного иностранцами, от налога на прибыль значительно снизит его продажную цену.

Кроме того, Ларцев раскритиковал инициативу премьер-министра Украины по передаче «Укрзализныци» под управление немецкой компанией «Deutsche Bahn». Эксперт подчеркнул, что подобные схемы по передаче государственной собственности под управление другим компаниям «является теневой формой отчуждения/приватизации».

Массовое отключение телеканалов в Украине: стало известно, кому не повезло

Украинцы столкнулись с трудностями при просмотре телевизора.

Как известно, сегодня утром многие украинцы обратили внимание, что популярные телеканалы перестали работать.

Это связано с тем, что 28 января стартовала кодировка спутникого сигнала, из-за чего популярные среди украинцев телеканалы перестали быть в открытом доступе.

После кодирования спутникового сигнала закрыты для просмотра стали следующие телеканалы: СТБ, Новый, Интер, 1+1, ТРК Украина и другие популярные среди украинцев каналы.

В целом, "под замком" оказались сразу 23 телеканала, которые принадлежат крупнейшим медиахолдингам в Украине. Для того, чтобы и дальше наслаждаться просмотром, украинцам рекомендуют подключиться к одному из двух официальных провадеров.

Платными станут только развлекательные каналы, информационные телеканалы остаются в открытом доступе для всех украинцев на спутнике.

Напомним, сколько каналов в Украине удалят навсегда.

Как сообщала Politeka, украинцам будут отключать телевидение: кому стоит волноваться.

Также Politeka писала, что в Украине откладывают переход на инновационное ТВ.