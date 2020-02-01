Февраль принесе в Україну хуртовини і сильний вітер, а у східні області та Приазов'я – ще й ожеледь

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Український гідрометцентр.

Середня місячна температура лютого становить від нуля до п'яти градусів морозу. В Карпатах, на сході і північному сході шість-сім градусів морозу, в Криму від одного градуса морозу до чотирьох градусів тепла.

«Абсолютний мінімум температури повітря становить 27-39° морозу, на півдні країни та на Закарпатті 23-34º морозу; абсолютний максимум - 12-20° тепла, у південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях місцями 21-24°, на високогір'ї Карпат 8-10° тепла», – йдеться у повідомленні синоптиків.

Звичайна кількість опадів для лютого – 26-46 мм, в горах та на Закарпатті – 47-125 мм. Найрясніші снігопади зазвичай спостерігаються у другій і третій декадах місяця, коли висота снігового покриву становить у середньому від п'яти до 50 сантиметрів. На півдні сніговий покрив нестійкий.

Лютий 2020 року відзначиться середньою температурою до мінус трьох градусів морозу. На Закарпатті і Прикарпатті до трьох градусів тепла, що на півтора-два градуси вище багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 22-70 мм, в горах Криму до 108 мм, що у західних областях у межах середніх багаторічних значень, на решті території – менше снігу, ніж зазвичай.

Нагадаємо, погода зіпсує українцям вихідні, лютий почнеться з сюрпризів.

Як повідомляла Politeka, погодний монстр лине в Україну, тисячі постраждалих: термінове повідомлення, хто під ударом.

Також Politeka писала, що українців попередили про можливу погодної аномалії в лютому.