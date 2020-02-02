Погода в Україні 2 лютого готує неймовірна, оскільки на вулиці буде тепло немов навесні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Укргидромецентра.

Так, на заході буде сильний дощ. На вулиці варто очікувати-10 тепла. Вночі повітря охолоне до 3-6 вище нуля.

На півночі буде аналогічно – дощі і 7-9 тепла. Уночі очікується різке похолодання до 1-5 градусів за Цельсієм.

Центральну Україну накриють дощі. Вдень повітря прогріється до 7-10 тепла. Вночі 2-5 тепла.

Ще тепліше буде на півдні України. На вулиці вдень буде 11-15 тепла. А от вночі стовпчик термометра покаже 3-6 за Цельсієм.

У Києві та області очікується синоптики прогнозують дощі і денні 7-10 тепла. Вночі повітря охолоне до 3-6 градусів тепла.

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко стверджує, що 1-2 лютого в Україні потеплішає: на Заході, наприклад, до + 7 + 10 градусів, на півдні до +12 градусів. Але ненадовго, на наступному тижні знову дещо похолодає.

Експерт зазначила, що градусні гойдалки будуть продовжуватися і в лютому, однак серйозних морозів боятися не варто, вони малоймовірні.

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