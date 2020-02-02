Погода в Украине 2 февраля готовит неимоверное, поскольку на улице будет тепло словно весной
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидромецентра.
Так, на западе будет сильный дождь. На улице стоит ожидать-10 тепла. Ночью воздух остынет до 3-6 выше нуля.
На севере будет аналогично – дожди и 7-9 тепла. Ночью же ожидается резкое похолодание до 1-5 градусов по Цельсию.
18-летняя дочь Брежневой поразила внешним видом после разрыва с бойфрендом: "Бриллиант"
Интимные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть: «Идеальная пара»
Коронавирус в Украине: количество больных растет, Зеленский принял экстренное решение
Красотка из "Квартала 95" сверкнула прелестью без белья: от фото выскакивает сердце
Центральную Украину также накроют дожди. Днем воздух прогреется до 7-10 тепла. Ночью будет 2-5 тепла.
Еще теплее будет на юге Украины. На улице днем будет 11-15 тепла. А вот ночью столбик термометра покажет 3-6 по Цельсию.
В Киеве и области ожидается синоптики прогнозируют дожди и дневные 7-10 тепла. Ночью воздух остынет до 3-6 градусов тепла.
Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко утверждает, что 1-2 февраля в Украине потеплеет: на Западе, например, до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов. Но ненадолго, на следующей неделе снова несколько похолодает.
Эксперт отметила, что градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезных морозов бояться не стоит, они маловероятны.
Напомним, Украину накроет шторм: появилось срочное заявление, «может случиться…».
Как сообщала Politeka, погодный монстр несется в Украину, тысячи пострадавших: срочное сообщение, кто под ударом.
Также Politeka писала, что украинец погиб в шторме в Испании: впереди новый удар, появились жуткие кадры катастрофы.