Погода в Украине 2 февраля готовит неимоверное, поскольку на улице будет тепло словно весной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Укргидромецентра.

Так, на западе будет сильный дождь. На улице стоит ожидать-10 тепла. Ночью воздух остынет до 3-6 выше нуля.

На севере будет аналогично – дожди и 7-9 тепла. Ночью же ожидается резкое похолодание до 1-5 градусов по Цельсию.

Центральную Украину также накроют дожди. Днем воздух прогреется до 7-10 тепла. Ночью будет 2-5 тепла.

Еще теплее будет на юге Украины. На улице днем будет 11-15 тепла. А вот ночью столбик термометра покажет 3-6 по Цельсию.

В Киеве и области ожидается синоптики прогнозируют дожди и дневные 7-10 тепла. Ночью воздух остынет до 3-6 градусов тепла.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко утверждает, что 1-2 февраля в Украине потеплеет: на Западе, например, до + 7 + 10 градусов, на юге до +12 градусов. Но ненадолго, на следующей неделе снова несколько похолодает.

Эксперт отметила, что градусные качели будут продолжаться и в феврале, однако серьезных морозов бояться не стоит, они маловероятны.

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