Бойовики так званих «ЛНР» і «ДНР» 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

В результаті обстрілу загинув український військовий, повідомляє Операція об'єднаних сил в Facebook.

Наголошується, що бойовики обстрілювали українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу Красногорівки, Мар'їнки, Василівки, поруч з Пісками, в районі Невельського, Луганського, Орехово, поруч з Новотошковским, поблизу населеного пункту Хутір Вольний, в районі Катеринівки.

Внаслідок обстрілу один український військовий загинув, ще один отримав поранення. Також в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Раніше повідомлялося, що на протягом одного тижня, з 21 по 28 січня поточного року одночасно у кількох військових частинах на території, тимчасово непідконтрольної Україні були проведені заходи згідно плану бойової підготовки ЮВО Збройних сил Росії.

Нагадаємо, раніше російський політолог Леонід Радзіховський розповів, що Володимир Путін піде на поступки щодо окупованого Донбасу для реалізації спецоперації.

За його словами, Володимиру Путіну це необхідно для передачі влади в рамках спецоперації "наступник".

Радзіховський також стверджує, що для Володимира Путіна зараз важливо, щоб цивілізований Захід міг прийняти його в якості нової фігури – голови Держради, а для цього йому потрібно пред'явити успіхи у розв'язанні війни з Україною.

Політолог також додав, що Володимир Путін зацікавлений у тиші на Донбасі і йому потрібно якомога швидше позбутися від окупаційних "Л/ДНР".

Нагадаємо, відомий росіянин розповів, хто здав Донбас, і звернувся до Зеленському.

Як повідомляла Politeka, кара наздогнала бойовиків «ЛДНР», почалася зачистка командирів.

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