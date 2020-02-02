Евросоюз запроваджує нові правила видачі віз громадянам третіх країн для перебування на території країн ЄС

Офіційне сообщиение про це з'явилося на сайті Єврокомісії.

Нові правила спростять для відвідувачів процедуру запитів на візу для в'їзду в Європу. Це повинно оспособствовать розвитку туризму, спорту та бізнесу. Крім того, очікується, що такий крок надасть більше ресурсів для протидії ризику незаконної міграції і загроз для внутрішньої безпеки.

Нові правила будуть поширюватися на громадян всіх країн, які потребують оформлення віз для поїздок до ЄС. Таких на сьогодні налічується 105.

У той же час для країн, які мають режим безвізових поїздок в ЄС, ніяких змін у візовій політиці не відбудеться.

Нововведення передбачають, що короткострокові візи для громадян третіх країн є необхідними для в'їзду в країни Шенгенської зони візи, які будуть видаватися в будь-який з перерахованих країн, дозволяють подорож по всім країнам ЄС тривалістю до 90 днів у будь-який період 180 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна тимчасово відмовилася від подальшої роботи над ініціативою щодо вступу в митний союз з Євросоюзом.

Натомість наша країна зробить ставку на максимальне спрощення всіх митних процедур та сприяння руху товарів через кордон, доступу українських виробників на ринок Євросоюзу. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба.

Віце-прем'єр озвучив головні пріоритети, яких буде дотримуватися Україна в ході засідання Ради асоціації, яке відбудеться в Брюсселі 28 січня. Серед них виявилося отримання «промислового безвиза», інтеграція в енергетичний та цифровий ринки Євросоюзу, а також робота над актуальними питаннями у сфері юстиції і свободи.

Нагадаємо, Україна не в пріоритеті: в Раді ЄС і ОБСЄ сталися великі зміни.

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