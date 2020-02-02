З 1 березня набувають нові правила перетину кордону з Російською Федерацією

У Держприкордонслужбі розповіли подробиці змін.

Так, українці більше не зможуть їздити до Росії по внутрішньому паспорту або свідоцтва про народження.

При цьому зазначається, що громадяни України, які вже перебувають на території РФ, зможуть повернутися додому за документами, з якими виїжджали.

У Держприкордонслужбі очікують, що такі нововведення позитивно позначаться на якості та швидкості прикордонного контролю. Вони дозволять запобігти використання підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження, враховуючи низьку ступінь захисту цих документів.

Зазначається, що нові правила допоможуть зменшити ймовірність незаконного вивезення дітей за кордон. Крім того, очікується, що скоротиться кількість підроблених документів. Також прикордонники нагадали, що український закордонний паспорт дозволяє відвідати без оформлення візи багато країн.

Раніше повідомлялося, що українські прикордонники не пустили в країну російських акторів, які планували виступити в Запоріжжі.

«При оформленні щодо одного з іноземців спрацювала база даних з вивчення додаткових обставин перетину ним державного кордону. Виявилося, що громадянин Росії незаконно відвідував аннексированный Крим. Прикордонники відмовили йому в перетині кордону, а також довели рішення про заборону в'їзду в Україну та проставили відмітку в паспортному документі», - повідомили в Держприкордонслужбі.

Заборона на в'їзд стосується Сергія Колесникова, Лариси Удовиченко, а також Андрія Бутинах. Перед цьому від поїздки в Україну відмовився і Марат Башаров.

Всі вони повинні були виступити у виставі «Ідея Фікс» у Запоріжжі. Спеціально для цього ДК «Дніпроспецсталь» обнесли високим парканом.

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