2019 став роком температурних рекордів в Україні і найтеплішим за всю історію спостережень, однак на цьому погодні сюрпризи не закінчуються

Про це "Апострофу" повідомила завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

Надлишкові викиди через діяльність людини призводять до накопичення парникових газів і перегріву планети. Зайве тепло абсорбують океани і самі швидко нагріваються. На погоду в Україні і Європі при цьому особливо сильно впливає Атлантичний океан.

"Підвищення температури Атлантичного океану, особливо в північній частині, в холодний період року, провокує активізацію циклонічної діяльності. Це і відбувалося дуже активно цієї зими", - пояснює климотолог.

За словами експерта, в результаті перегріву океану навіть у північних широтах формуються дуже потужні циклони, які за силою можна порівняти з тропічними ураганами. При взаємодії атлантичних циклонів і антициклонів утворюються потужні південно-західні, західні потоки.

"Однак частіше надходив тепле і сухе повітря з Азії та Африканського континенту, саме ці процеси зумовили нетипово високі температури", – розповіла Балабух.

Експерт нагадала, що погодні аномалії призвели до того, що у червні минулого року досягала аномальних 46 градусів. При збереженні нинішніх тенденцій Україні також загрожує спека до 40 градусів тепла і вище.

У лютому, судячи за даними порталів прогнозу погоди, в Києві очікується декількох невеликих періодів похолодання в нічні години. Також можливий слабкий мокрий сніг. Сильних снігопадів і морозів, ймовірно, вже не буде.

Раніше ми писали, що цьогорічна зима здивувала українців аномальною температурою. За винятком кількох морозних днів і невеликого снігу, стовпчик термометра постійно показує плюсову температуру.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда вважає, що 2020 рік буде таким же спекотним, як і попередній.

Нагадаємо, що синоптики попередили про різку зміну погоди, такого не було давно.

А Politeka писала, що аномальна зима доб'є українців: синоптики дали невтішний прогноз.

Також Politeka повідомляла, що над Україною нависла потужний антициклон.