2019 стал годом температурных рекордов в Украине и самым теплым за историю наблюдений, однако на этом погодные сюрпризы не заканчиваются

Об этом "Апострофу" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Избыточные выбросы из-за деятельности человека приводят к накоплению парниковых газов и перегреву планеты. Излишнее тепло впитывают океаны и сами быстро нагреваются. На погоду в Украине и Европе при этом в особенности сильно влияет Атлантический океан.

"Повышение температуры Атлантического океана, особенно в северной части, в холодный период года, провоцирует активизацию циклонической деятельности. Это и происходило очень активно этой зимой", - поясняет климотолог.

По словам эксперта, в результате перегрева океана даже в северных широтах формируются очень мощные циклоны, которые по силе сравнимы с тропическими ураганами. При взаимодействии атлантических циклонов и антициклонов образуются мощные юго-западные, западные потоки.

"Однако чаще поступал теплый и сухой воздух из Азии и Африканского континента, именно эти процессы и обусловили нетипично высокие температуры", – рассказала Балабух.

Эксперт напомнила, что погодные аномалии привели к тому, что в июне прошлого года достигала аномальных 46 градусов. При сохранении нынешних тенденций Украине также грозит жара до 40 градусов тепла и выше.

В феврале, судя по данным порталов прогноза погоды, в Киеве ожидается нескольких небольших периодов похолодания в ночные часы. Также возможен слабый мокрый снег. Сильных снегопадов и морозов, вероятно, уже не будет.

Ранее мы писали, что нынешняя зима удивляет украинцев аномальной температурой. За исключением нескольких морозных дней и небольшого снега, столбик термометра постоянно показывает плюсовую температуру.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

Напомним, что синоптики предупредили о резком изменении погоды, такого не было давно.

А Politeka писала, что аномальная зима добьет украинцев: синоптики дали неутешительный прогноз.

Также Politeka сообщала, что над Украиной повис мощный антициклон.

Украинцев предупредили об убийственной погодной аномалии: "40 градусов тепла и выше"

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