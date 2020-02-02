Пенсіонерка запропонувала "Слузі народу" Барагару купити у неї собаку
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на телеграм-канал Ivko Live
"Хай приїде, я йому продам цю собаку", - відповіла пенсіонерка депутату Євгену Брагару, який порадив їй продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.
"Собака у мене проста, у мене не елітна, вже старенька, 14 років собаці, нехай приїде, я йому продам цю собаку", — сказала пенсіонерка.
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Журналісти знайшли пенсіонерку та її вихованця. Любов Павлівна проживає в Кіровоградській області. Собаку жінки звуть Шарік.
"Я подзвонила запитати, зараз такий час, можна ж було якось відповісти по-іншому, щоб трохи почекали", — пояснила жінка.
Фото собаки опублікував телеграм-канал Pavlovsky News
За словами пенсіонерки, у неї 31 рік робочого стажу, але всі доходи йдуть на оплату комунальних платежів.
Нагадаємо, пенсіонерка зателефонувала в прямий ефір одного з українських телеканалів і поскаржилася депутату на високі тарифи на газ. У відповідь "Слуга народу" Брагар порадив жінці продати собаку, щоб оплатити рахунки. "Якщо собака елітної породи, то вона може її продати і спокійно собі оплатити", - заявив нардеп.
Слова народного депутата від «Слуги народу» Євгенія Брагара про те, що пенсіонерці, у якої немає грошей на оплату газу, можна продати «елітного пса», заплатити і жити спокійно, стали справжньою бомбою. Соціальні мережі буквально вибухнули коментарями і фотожабами на цю тему.
Так, відразу став популярним і без того відомий мем, на якому старенька за кермом авто, а поруч – пес з переляканим виразом морди. Правда, тепер сюди додали підпис «Зараз тобою заплачу за комуналку».
Нагадаємо, слуга народу сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.
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