Кількість заражених коронавирусом у Китаї зросла до 17 205 осіб, 362 померли

Такі останні дані, опубліковані в понеділок, 3 лютого.

Стан 2296 хворих медики оцінюють як важкий. Вилікувались від вірусу 475 пацієнтів.

У 21 558 китайців підозрюють коронавірус, ще 152 700 осіб перебувають під медичним спостереженням.

За добу від нового коронавіруса в Китаї загинули 57 людей. У Китаї помер 361 інфікований. Разом з жертвою вірусу на Філіппінах загальне число загиблих — 362 людини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на ранок 2 лютого за межами Китаю коронавірус виявили у 146 осіб, за добу кількість хворих збільшилася на 14. Всього вірус зареєстрували в 23 країнах.

Як повідомлялося, будівництво лікарні для лікування хворих смертноносным коронавірусом в китайському мегаполісі Ухань завершили в рекордно стислі терміни - всього за 10 днів.

Площа гігантської лікарні склала 25 тис. кв. м. В госпіталь на роботу вже прибули 1400 військових медиків.

Крім того, вчені займаються створенням і введенням в обіг нових експрес-тестів, які допомагають виявити вірус всього за 15 хвилин.

Відзначимо, зараз в Китаї в містах Саньян, Гуйлінь, і, звичайно, в Ухань виглядає все як у фільмах-катастрофах про зараження вірусом. Покинутий «Бургер Кінг», вулиці перегороджені першим, що попалося під руку (наприклад, велосипедами), люди в помаранчевих костюмах — єдині живі. Ухань закрили для виїзду та в'їзду.

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.

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