Количество заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 17 205 человек, 362 умерли
Таковы последние данные, опубликованные в понедельник, 3 февраля.
Состояние 2296 заболевших медики оценивают как тяжелое. Вылечились от вируса 475 пациентов.
У 21 558 китайцев подозревают коронавирус, еще 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением.
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За сутки от нового коронавируса в Китае погибли 57 человек. В Китае скончался 361 инфицированный. Вместе с жертвой вируса на Филиппинах общее число погибших — 362 человека.
По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 2 февраля за пределами Китая коронавирус выявили у 146 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 14. Всего вирус зарегистрировали в 23 странах.
Как сообщалось, строительство больницы для лечения больных смертноносным коронавирусом в китайском мегаполисе Ухань завершили в рекордно сжатые сроки - всего за 10 дней.
Площадь гигантской больницы составила 25 тыс. кв. м. В госпиталь на работу уже прибыли 1400 военных медиков.
Кроме того, ученые занимаются созданием и введением в оборот новых экспресс-тестов, которые помогают выявить вирус всего за 15 минут.
Отметим, сейчас в Китае в городах Саньян, Гуйлинь, и, конечно, в Ухань выглядит все как в фильмах-катастрофах о заражении вирусом. Покинутый «Бургер Кинг», улицы перегорожены первым, что попалось под руку (например, велосипедами), люди в оранжевых костюмах — единственные живые. Ухань закрыли для выезда и въезда.
Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.
Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.
Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.