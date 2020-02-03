Количество заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 17 205 человек, 362 умерли

Таковы последние данные, опубликованные в понедельник, 3 февраля.

Состояние 2296 заболевших медики оценивают как тяжелое. Вылечились от вируса 475 пациентов.

У 21 558 китайцев подозревают коронавирус, еще 152 700 человек находятся под медицинским наблюдением.

За сутки от нового коронавируса в Китае погибли 57 человек. В Китае скончался 361 инфицированный. Вместе с жертвой вируса на Филиппинах общее число погибших — 362 человека.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на утро 2 февраля за пределами Китая коронавирус выявили у 146 человек, за сутки число заболевших увеличилось на 14. Всего вирус зарегистрировали в 23 странах.

Как сообщалось, строительство больницы для лечения больных смертноносным коронавирусом в китайском мегаполисе Ухань завершили в рекордно сжатые сроки - всего за 10 дней.

Площадь гигантской больницы составила 25 тыс. кв. м. В госпиталь на работу уже прибыли 1400 военных медиков.

Кроме того, ученые занимаются созданием и введением в оборот новых экспресс-тестов, которые помогают выявить вирус всего за 15 минут.

Отметим, сейчас в Китае в городах Саньян, Гуйлинь, и, конечно, в Ухань выглядит все как в фильмах-катастрофах о заражении вирусом. Покинутый «Бургер Кинг», улицы перегорожены первым, что попалось под руку (например, велосипедами), люди в оранжевых костюмах — единственные живые. Ухань закрыли для выезда и въезда.

Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.