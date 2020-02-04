Скандальний нардеп від "Слуги народу" Євген Брагар в 2019 році пропонував не підтримувати патріотичне кіно в Україні

Про це пише Politeka.net з посиланням на виступ Брагара в ефірі телеканалу "Рада".

Нагадаємо, що нардеп Євген Брагар прославився пропозицією пенсіонерці для оплати комунальних послуг продати собаку. Цими словами він викликав лють і сарказм в мережі.

З'ясувалося, що і раніше "Слуга народу" відрізнявся вельми одіозними ідеями. Зокрема, нардеп пропонував спонсорувати за рахунок бюджету тільки комерційно успішні фільми, а про патріотичне кіно забути.

"Ми повинні розуміти, що наш ворог не сама Росія, а путінський режим. Я давав гроші тільки тим жанрами, які в перспективі можуть окупитися. Патріотичний жанр... Більшість українців не ходить на це в кінотеатр, тому, якщо і знімати такі фільми, то робити не п'ять стрічок на рік, а одну-дві стрічки в рік", - сказав Брагар 24 вересня минулого року.

Як нібито невдалі приклади патріотичних фільмів Брагар привів фільми "Донбас" і "Кіборги".

"Ці фільми, незважаючи на те, що отримали досить потужне державне фінансування, не вийшли в плюс. А кіноіндустрія - як і будь-який бізнес - там головна стратегія в тому, щоб зробити комерційно привабливий продукт", - заявив Брагар.

При цьому Брагар в якості успішного прикладу навів комедії та фільми легкого жанру, які стали успішними з мінімальним або зовсім без держфінансування: "Я, ти, він, вона"( від "Кварталу 95"), "Свінгери", "Дзідзьо. Перший раз".

Варто відзначити, що фільми "Донбас" і "Кіборги" отримали безліч номінацій на престижні премії.

У коментарях до відео з'явилося безліч розлючених відгуків українців.

"Просто не вистачає цензурних слів. Якраз отаке лайно, як "Скажене весілля" і фільми 95-го кварталу і мають зніматися виключно на приватні кошти. Натомість, патріотичне кіно повинно отримувати державну підтримку. Але при нинішній владі, при всіх цих Бородянських і Брагарах схоже ми цього не дочекаємося"

"цікавить одне: ця худобина продажна чи просто тупа?" "Нащо ми дотуємо таких депутатів, які не приносять прибуток? Давайте його продамо нафіг?" "Цей манкурт - неприхований слуга Путіна і провідник русссского міра в Україні. Дякую, Боже, що він такий тупий! Хай наша держава платить йому заплату собаками", "Від цього ушльопка одні збитки державі -- давайте його скоротимо, або взагалі ліквідуємо"





Нагадаємо, слуга народу сказав українцям продати собаку заради комуналки і сильно поплатився.

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