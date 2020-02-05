«Доброволець» зі Ставропольського краю, який убивав на Донбасі українців, на батьківщині виявився нікому не потрібний

Красномовне відео, ніж кінчають завзяті захисники «руського світу», опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Vіtаuskаs, передає Politeka.

Головний «герой» сюжету – Віктор Сорокін з позивним «Вампір». Він у камуфляжній формі сидить на Арбаті в Москві і просить грошей на лікування.

Очередной военный преступник, убивавший украинцев за "русский мир" на Донбассе, сидит на паперти в Москве, куда приезжает попрошайничать, так как здесь больше подают. Кремлевским хозяевам он больше не нужен.



"Ихтамнет" ты, или "ихтаместь", Россия бросит тебя всегда! Это аксиома! pic.twitter.com/luhGKwnWAg — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 5, 2020

Звук на запису дуже поганий, але зі слів колишнього бойовика і його співрозмовника можна зрозуміти, що той подався воювати в Україну «безкоштовно і добровільно». Він розповів, що отримав осколкове поранення в Донецькій області і тепер змушений просити милостиню на лікування. У столицю РФ приїхав тому, що тут більше подають і простіше зібрати на лікування.

Сорокін додав, що держава на його лікування грошей не дала.

««Ихтамнет» ти, або «ихтаместь», Росія кине тебе завжди! Це аксіома!», – йдеться у підписі до відео.

У коментарях не знайшлося жодної людини, яка б пожаліла «бідолаху».

«ніхто його не кликав, насильно не гнав. Справжній дурень, який повівся на байку про розп'ятого хлопчика і масове запенивании вл***щ Пенофлексом. Борцун за руський мир. Тисячі – їх», «І спасибі велике за це Соловйову, С*кобеєвим і іже з ними. Вони на цій темі пристойно оттоптались і зрубали бабла», «Той випадок, коли краще купити собачого корму для бездомних собак, ніж подати свинособаке...», «Він навіть не розуміє, що його кинули двічі - заявляючи, що він доброволець і тому йому не надає підтримку держава…», «Попив крові? Тепер пий де**мо!», «Шкода, що руки залишилися! Без рук - подавали б більше! Але не факт», «справжнє обличчя руськага світу - жебрак, худий і тупий виродок з простягнутою рукою», – пишуть під відео

Нагадаємо, в Україні знайшли спосіб вигнати бойовиків з Донбасу.

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