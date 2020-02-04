Но не все так радужно, как кажется

Выборы на Донбассе невозможны, так как Россия не готова отдать границу

Такое мнение Главреду выразил политический аналитик Александр Кочетков.

Комментируя заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что выборы должны пройти в октябре 2020 года он отметил, что это означает присутствие миротворцев на границе.

"Это значит, что прекращаются поставки боеприпасов и вооружения. Всё прекрасно понимают, что при таком сценарии боевые действия продлятся недели две, максимум - месяц. И тогда часть боевиков будет вынуждена дрейфовать в сторону Украины", - утверждает эксперт.

Также он отметил, что такое желание Ермака слишком оптимистическое.

"Если говорить о проведении выборов по украинскому законодательству, то это невозможно в обозримом будущем. Во-первых, сначала там необходимо прекратить так называемую рублевую зону - завоз денег на обслуживание всего этого "счастья", нужно будет возвращать гривну в оборот, открывать отделения банков, как избиркомам нужно платить гривной со счёта ЦИК в Киеве", - подчеркнул он.

По его словам, если выборы пройдут этой осенью, то они будут лишь формальностью, ведь перекрыть 6 лет российской пропаганды будет непросто.

Также эксперт отметил, что Россия и не готова отдать границу, поскольку понимает, что тогда ее идея с Донбассом быстро рассосется.

"Ведь как не меняй шестерёнки или даже колеса, машина продолжит путь туда, куда ее направит водитель. А водитель - Кремль во главе с Путиным. Это не меняется, как и не меняются их стратегия и настроение по возрождению неосоветской империи, что предполагает отсутствие независимых Беларуси и Украины. Поэтому заявления Ермака выражают скорее его надежды, но не реальность", - заключил он.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

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