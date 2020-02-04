Выборы на Донбассе невозможны, так как Россия не готова отдать границу
Такое мнение Главреду выразил политический аналитик Александр Кочетков.
Комментируя заявление помощника президента Украины Андрея Ермака, что выборы должны пройти в октябре 2020 года он отметил, что это означает присутствие миротворцев на границе.
"Это значит, что прекращаются поставки боеприпасов и вооружения. Всё прекрасно понимают, что при таком сценарии боевые действия продлятся недели две, максимум - месяц. И тогда часть боевиков будет вынуждена дрейфовать в сторону Украины", - утверждает эксперт.
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Также он отметил, что такое желание Ермака слишком оптимистическое.
"Если говорить о проведении выборов по украинскому законодательству, то это невозможно в обозримом будущем. Во-первых, сначала там необходимо прекратить так называемую рублевую зону - завоз денег на обслуживание всего этого "счастья", нужно будет возвращать гривну в оборот, открывать отделения банков, как избиркомам нужно платить гривной со счёта ЦИК в Киеве", - подчеркнул он.
По его словам, если выборы пройдут этой осенью, то они будут лишь формальностью, ведь перекрыть 6 лет российской пропаганды будет непросто.
Также эксперт отметил, что Россия и не готова отдать границу, поскольку понимает, что тогда ее идея с Донбассом быстро рассосется.
"Ведь как не меняй шестерёнки или даже колеса, машина продолжит путь туда, куда ее направит водитель. А водитель - Кремль во главе с Путиным. Это не меняется, как и не меняются их стратегия и настроение по возрождению неосоветской империи, что предполагает отсутствие независимых Беларуси и Украины. Поэтому заявления Ермака выражают скорее его надежды, но не реальность", - заключил он.
Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».
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