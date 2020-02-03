Как известно, 1 февраля на учредительном съезде движения «За правду» активисты из РФ создали партию с таким же названием, председателем которой, по итогу голосования членов партии, стал Захар Прилепин...

«Событие», как главенствующего партии - скандалиста и террориста, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, метко высмеял российский артист и автор Сергей Шнуров.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Шнурова. «…Писатель-мент» идет речь о Прилепине, публикуя фото из СМИ о партийном «съезде», в новосозданном артистом ироническом стихотворении. Главная мысль текста – показательное отношение ко всем приспешниках «русского мира». Где в стихотворении говорится об актере Охлобыстине - также понятно из текста.

Текст стиха (язык оригинала)

Был попом, потом интерном,

Но всегда топил за власть.

Помотало сильно верно,

И веревочка свилась.

Звали его вроде Ваня,

Только что снимался в шоу,

Воевал он на диване,

Выпивал на посошок.

Щас в «за правде» или где?

Правда что ли «правду» ищет?

Стал смотрящим по еде,

То есть, по духовной пище.

Там компашка, то что надо,

(Креативный элемент)

Ладная, как тачка Лада,

За рулём писатель — мент.

Едут, песни распевая.

Господи благослови!

Эх, дорожка фронтовая,

Вдоль дороги соловьи.

Сотню жмут из Лады с гаком,

В ней созвездие имён.

Сочинить так мог Булгаков

Пьесу про конец времён.

Персонажи — дурно аж,

Весь гротеск и буффонада,

Что не личность, то типаж.

В прочем, так нам всем и надо.

Что ревешь, как будто дура,

Нет ещё пока помин!

Наша вся литература,

Воплощается, аминь!

Шило в сахаре не скроешь,

И оркестр грянет туш!

Снова восстают герои

Свеже-полумёртвых душ.

БоронА послушна плугу,

Всё пойдёт на перегной.

И опять гулять по кругу

Бесконечности дурной.

В комментариях под фото масса одобрительных и показательных слов в поддержку иронии знаменитого Шнура, дескать, как точно сказано о "неадекватах, жаждущих мира на крови" и стараниях "выслужиться" перед властью, таких, как Прилепин, Охлобыстин, Пореченков и прочих:

"Огонь"

"Ахахах, точно"

")))) сто процентов"

Ранее мы писали о том, что писатель, террорист, воевавший на стороне боевиков на украинском Донбассе, Захар Прилепин теперь бует менять Конституцию.

Террорист, батальон которого, по его же словам, убил больше всего защитников Украины и творил настоящий «беспредел», вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента Российской Федерации.

Напомним, боевик Прилепин пошел на повышение у Путина

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.