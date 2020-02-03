Как известно, 1 февраля на учредительном съезде движения «За правду» активисты из РФ создали партию с таким же названием, председателем которой, по итогу голосования членов партии, стал Захар Прилепин...
«Событие», как главенствующего партии - скандалиста и террориста, воевавшего на Донбассе на стороне боевиков, метко высмеял российский артист и автор Сергей Шнуров.
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Шнурова. «…Писатель-мент» идет речь о Прилепине, публикуя фото из СМИ о партийном «съезде», в новосозданном артистом ироническом стихотворении. Главная мысль текста – показательное отношение ко всем приспешниках «русского мира». Где в стихотворении говорится об актере Охлобыстине - также понятно из текста.
Текст стиха (язык оригинала)
Был попом, потом интерном,
Но всегда топил за власть.
Помотало сильно верно,
И веревочка свилась.
Звали его вроде Ваня,
Только что снимался в шоу,
Воевал он на диване,
Выпивал на посошок.
Щас в «за правде» или где?
Правда что ли «правду» ищет?
Стал смотрящим по еде,
То есть, по духовной пище.
Там компашка, то что надо,
(Креативный элемент)
Ладная, как тачка Лада,
За рулём писатель — мент.
Едут, песни распевая.
Господи благослови!
Эх, дорожка фронтовая,
Вдоль дороги соловьи.
Сотню жмут из Лады с гаком,
В ней созвездие имён.
Сочинить так мог Булгаков
Пьесу про конец времён.
Персонажи — дурно аж,
Весь гротеск и буффонада,
Что не личность, то типаж.
В прочем, так нам всем и надо.
Что ревешь, как будто дура,
Нет ещё пока помин!
Наша вся литература,
Воплощается, аминь!
Шило в сахаре не скроешь,
И оркестр грянет туш!
Снова восстают герои
Свеже-полумёртвых душ.
БоронА послушна плугу,
Всё пойдёт на перегной.
И опять гулять по кругу
Бесконечности дурной.
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В комментариях под фото масса одобрительных и показательных слов в поддержку иронии знаменитого Шнура, дескать, как точно сказано о "неадекватах, жаждущих мира на крови" и стараниях "выслужиться" перед властью, таких, как Прилепин, Охлобыстин, Пореченков и прочих:
"Огонь"
"Ахахах, точно"
")))) сто процентов"
Ранее мы писали о том, что писатель, террорист, воевавший на стороне боевиков на украинском Донбассе, Захар Прилепин теперь бует менять Конституцию.
Террорист, батальон которого, по его же словам, убил больше всего защитников Украины и творил настоящий «беспредел», вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента Российской Федерации.
Напомним, боевик Прилепин пошел на повышение у Путина
Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.
Также Politeka писала, что путинист Прилепин полез в драку и стал посмешищем.