Убивавший на Донбассе украинцев российский «доброволец» из Ставропольского края, на родине оказался никому не нужен

Красноречивое видео, чем кончают рьяные защитники «русского мира», опубликовал на совей странице в Twitter блогер Vіtаuskаs, передает Politeka.

Главный «герой» сюжета – Виктор Сорокин с позывным «Вампир». Он в камуфляжной форме сидит на Арбате в Москве и просит денег на лечение.

Очередной военный преступник, убивавший украинцев за "русский мир" на Донбассе, сидит на паперти в Москве, куда приезжает попрошайничать, так как здесь больше подают. Кремлевским хозяевам он больше не нужен.



"Ихтамнет" ты, или "ихтаместь", Россия бросит тебя всегда! Это аксиома! pic.twitter.com/luhGKwnWAg — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 5, 2020

Звук на записи очень плохой, но со слов бывшего боевика и его собеседника можно понять, что тот подался воевать в Украину «бесплатно и добровольно». Он рассказал, что получил осколочное ранение в Донецкой области и теперь вынужден просить милостыню на лечение. В столицу РФ приехал потому, что тут больше подают и проще собрать на лечение.

Сорокин добавил, что государство на его лечение денег не дало.

««Ихтамнет» ты, или «ихтаместь», Россия бросит тебя всегда! Это аксиома!», – говорится в подписи к видео.

В комментариях не нашлось ни одного человека, который бы пожалел «беднягу».

«никто его не призывал, насильно не гнал. Истиный дурак, который повёлся на байку о распятом мальчике и массовом запенивании вл***щ Пенофлексом. Борцун за русский мир. Тысячи будут – их», «И спасибо большое за это Соловьеву, С*кобеевым и иже с ними. Они то на этой теме прилично оттоптались и срубили бабла», «Тот случай, когда лучше купить собачьего корма для бездомных собак, чем подать свинособаке...», «Он даже не понимает что его кинули дважды - заявляя, что он доброволец и потому ему не оказывает поддержку государство…», «Попил крови? Теперь хлебай де**мо!», «Жаль, что руки остались! Без рук - подавали бы больше! Но не факт», «истинное лицо руськага мира - нищий, тощий и тупой урод с протянутой рукой», – пишут под видео

Напомним, в Украине нашли способ изгнать боевиков с Донбасса.

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