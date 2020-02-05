Убивавший на Донбассе украинцев российский «доброволец» из Ставропольского края, на родине оказался никому не нужен
Красноречивое видео, чем кончают рьяные защитники «русского мира», опубликовал на совей странице в Twitter блогер Vіtаuskаs, передает Politeka.
Главный «герой» сюжета – Виктор Сорокин с позывным «Вампир». Он в камуфляжной форме сидит на Арбате в Москве и просит денег на лечение.
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Звук на записи очень плохой, но со слов бывшего боевика и его собеседника можно понять, что тот подался воевать в Украину «бесплатно и добровольно». Он рассказал, что получил осколочное ранение в Донецкой области и теперь вынужден просить милостыню на лечение. В столицу РФ приехал потому, что тут больше подают и проще собрать на лечение.
Сорокин добавил, что государство на его лечение денег не дало.
««Ихтамнет» ты, или «ихтаместь», Россия бросит тебя всегда! Это аксиома!», – говорится в подписи к видео.
В комментариях не нашлось ни одного человека, который бы пожалел «беднягу».
«никто его не призывал, насильно не гнал. Истиный дурак, который повёлся на байку о распятом мальчике и массовом запенивании вл***щ Пенофлексом. Борцун за русский мир. Тысячи будут – их», «И спасибо большое за это Соловьеву, С*кобеевым и иже с ними. Они то на этой теме прилично оттоптались и срубили бабла», «Тот случай, когда лучше купить собачьего корма для бездомных собак, чем подать свинособаке...», «Он даже не понимает что его кинули дважды - заявляя, что он доброволец и потому ему не оказывает поддержку государство…», «Попил крови? Теперь хлебай де**мо!», «Жаль, что руки остались! Без рук - подавали бы больше! Но не факт», «истинное лицо руськага мира - нищий, тощий и тупой урод с протянутой рукой», – пишут под видео
Напомним, в Украине нашли способ изгнать боевиков с Донбасса.
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