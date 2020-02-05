Обидва законопроекти зараз у роботі

Якщо Росія все ж таки зважиться на повномасштабне вторження в Україну, є два моменти, що дуже сильно зіпсують її плани

Про це у своєму блозі для «Обозревателя» пише заступник голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін

Генерал-майор Сергій Кривоніс, який зараз є заступником секретаря РНБО, назвав два кроки, що допоможуть запобігти повномасштабне вторгнення Росії.

Перший – це законопроект про територіальну оборону, який зараз розробляється в комітеті з нацбезпеки.

«Це законопроект не просто дуже потрібен. Це кричущий, гарячий законопроект, якого чекають тисячі людей. Питання впирається лише в час», – підкреслює Мисягін. За його словами, він дасть можливість десяткам тисяч людей, які пройшли Донбас й отримали унікальний бойовий досвід, захищати країну. Вони мотивовані і патріотичні, а законопроект дасть право залучати їх до захисту території на законній підставі.

«Ним (законопроектом) досить активно займається робоча група у Комітеті, яку очолює народний депутат Федір Веніславський. У групі велика кількість людей, не тільки військових, але й цивільних. Й активісти, і люди, мають бойовий досвід, і розвідка, і юристи. Законопроект має вийти таким, щоб до нього не було ніяких питань. І він буде», – підкреслив депутат.

Другий законопроект – про приватні військові компанії (ПВК), і його теж чекають тисячі людей з величезним бойовим досвідом, які в силу ряду причин не хочуть повертатися в ЗСУ, запевняє автор.

За словами Мисягіна, робота над ним поки що тільки у початковій стадії, тому особливо докладно говорити про це поки рано.

«Але це два революційних законопроекти, яких давно чекають люди з бойовим досвідом. Наберіться терпіння і чекайте. Вони будуть», – резюмував парламентарій.

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