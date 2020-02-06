В Україні хочуть заборонити батькам вписувати «дивне» ім'я в перші документи малюка

Про це заявив уповноважений з прав дітей Микола Кулеба на своїй сторінці в Facebook, пише Politeka.net.

За його словами, держава повинна втрутитися, якщо батьки називають дитину так, що з часом це може стати приводом для цькування.

Дитячий омбудсмен упевнений, що держава повинна забороняти називати дітей образливими іменами.

«Батьки можуть вибрати для дитини ім'я, що вони хочуть, оскільки в Україні немає обмеження на вибір імені. Але я наполягаю – якщо ім'я образливе, зневажливе, держава повинна втрутитися», – пояснив Микола Кулеба.

Іноді доходило до того, що для імені дитини обиралися знаки пунктуації або просто набір букв. Так, у Франції заборонили називати дівчаток «Нутелла» чи «Стравберри» (Полуниця).

Кожен батько і мати хоче, щоб його дитина була особливою. Однак батьки повинні пам'ятати про власну відповідальність, яка на них покладена. В тому числі і у виборі імені для дитини.

«Я проти того, щоб ім'я дитини було несвідомої примхою батьків «виділитися». Імена батьки можуть міняти, як їм заманеться. І дитина, коли виросте, може змінити своє ім'я. Але не можна заздалегідь називати дитину так, що це може призвести до цькування», – каже уповноважений з прав дітей.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, що пропонує ввести заборону на користування гаджетами в навчальних закладах.

Якщо законопроект приймуть, школярам і вчителям буде заборонено використовувати телефони та інші гаджети під час навчального процесу. Якщо учні будуть порушувати правила, учитель матиме повне право відібрати мобільний. У пояснювальній записці до документа наголошується, що діти не повинні витрачати час на смартфони і планшети.

Нагадаємо, що вчені опублікували скан мозку дитини під час гри на планшеті: "Недорозвиненість...".

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