Ученые выяснили, что ограничение времени с гаджетами не решит проблемы, которые связывают со смартфонами.

Согласно исследованиям, каждый четвертый подросток страдает от телефонной зависимости. Десятки независимых исследований, проведенных в период с 2011 по 2017 год, показывают всплеск депрессии, тревожности и снижение уровня образования среди подростков.

Некоторые специалисты и вовсе заявляют, что гаджеты – причина подростковых суицидов

Эксперты объясняют, что на самом деле, не смартфоны вредят нашим детям, а определенные модели поведения, связанные с ними.

«Не существует исследования, показывающего, что при прочих равных условиях у подростков, которые пользуются смартфонами, чаще развивается психическое заболевание, чем у сверстников, которые ими не пользуются», - объясняет профессор Трейси А. Деннис-Тивари из Университета штата Пенсильвания.

Проблема в том, что не сами смартфоны – причина психических расстройств у подростков. Они лишь способ выражения этих расстройств. Поэтому проблему не решить, просто отобрав у ребенка гаджеты. Нужно искать другие решения. Мобильные устройства помогают современным людям притуплять чувства тревоги, страха, неуверенности в себе.

У нового поколения эти страхи особенно велики. Ученые связывают это с тем, что современные дети растут с неопределенными истинами и ненадежными источниками новостей и фактов. Кроме этого, они растут в семьях с гиперопекающими родителями, которые долгое время не дают детям становиться самостоятельными.

Исследователи отмечают, что просто сократить время взаимодействия с гаджетами недостаточно. Нужно решить первопричину – сделать так, чтобы детям и молодежи не нужно было убегать и прятаться от своих страхов в смартфонах.

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