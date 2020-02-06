В Украине хотят запретить родителям вписывать «странное» имя в первые документы малыша

Об этом заявил уполномоченный по правам детей Николай Кулеба на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net.

По его словам, государство должно вмешаться, если родители называют ребенка так, что со временем это может стать поводом для травли.

Детский омбудсмен уверен, что государство должно запрещать называть детей обидными именами.

«Родители могут выбрать для ребенка имя, которые они хотят, поскольку в Украине нет ограничение на выбор имени. Но я настаиваю – если имя обидное, пренебрежительное, государство должно вмешаться», – объяснил Николай Кулеба.

Иногда доходило до того, что для имени ребенка избирались знаки препинания или просто набор букв. Так, во Франции запретили называть девочек «Нутелла» или «Стравберри» (Клубника).

Каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенным. Однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена. В том числе и в выборе имени для ребенка.

«Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей «выделиться». Имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле», – говорит уполномоченный по правам детей.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий ввести запрет на пользование гаджетами в учебных заведениях.

Если законопроект примут, школьникам и учителям будет запрещено использовать телефоны и другие гаджеты во время учебного процесса. Если ученики будут нарушать правила, учитель будет иметь полное право отобрать мобильный. В пояснительной записке к документу отмечается, что дети не должны тратить время на смартфоны и планшеты.

Напомним, что ученые опубликовали скан мозга ребенка во время игры на планшете: "Недоразвитость...".

Politeka сообщала, что ученые раскрыли правду о влиянии смартфонов на детей.

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