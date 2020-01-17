Исследования проводились на детях в возрасте 3-5 лет

Ученые исследовали мозг 47 здоровых детей во время игры на планшете и чтения книг.

В исследовании принимали участие малыши, которые еще не пошли в детский сад, сообщает CNN. Как известно, активнее всего человеческий мозг развивается в первые пять лет жизни. Ученые давали детям играть на смартфоне, включали им телевизор и читали книги. Мозг детей сканировали при помощи специального типа МРТ - диффузионного тензора.

Во время эксперимента исследовалась активность белого вещества в мозге. Оно, как известно, отвечает за способность учиться. Если система связи и организация белого вещества плохо развиты, человек медленнее обрабатывает информацию, хуже обучается, запоминает.

На фотографиях мозга, сделанных во время исследования, видно, что у детей, которые много читают со взрослыми, быстрее организовывается белое вещество в областях мозга, ответственных за язык. У читающих детей активность белого вещества в языковых центрах постоянно увеличивается.

На скане мозга ребенка, который играет на планшете два часа в день, наблюдается недоразвитость и неорганизованность белого вещества в тех же областях.

Кроме МРТ дети также проходили тесты, которые показывали уровень их развития. Выяснилось, что дети, которые более часа в день смотрели телевизор и пользовались гаджетами, хуже владели языком, у них были меньшие навыки грамотности, чем у детей, которые часто читали книги.

Однако, по словам ученых, одного чтения для полноценного развития мозга не хватит. Чтобы он развивался правильно, ребенок должен регулярно гулять, играть с игрушками, развивать фантазию и воображение.

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