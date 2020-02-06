В анексованому Криму величезні проблеми з водою, від яких страждають не тільки маленькі міста і села, але і Сімферополь

У зв'язку з тим, що в кримських водосховищах низький рівень наповнення, вода в приватні і багатоквартирні будинки столиці півострова буде подаватися за графіком, передає Politeka з посиланням на інформацію з відкритих джерел.

При цьому гарячою водою в Сімферополі люди зможуть користуватися тільки по вихідним, а холодною хоч і щодня, але тільки вранці і ввечері. Графік нібито почне діяти з 10 лютого.

Ажіотаж, який піднявся після цього, змусив владу переглянути плани, щоб уникнути масового невдоволення громадян. Вже незабаром глава «уряду» Криму Юрій Гоцанюк заявив, що поки у відключеннях немає необхідності. Почнуть відключати тільки в крайньому разі, попередньо проінформувавши населення.

Реакція мережі на цю новину не змусила себе довго чекати.

«У Криму воду тепер подаватимуть за графіком. Гарячу тільки по вихідним. Тому що Крим Путін вкрав, а воду вкрасти не зміг. Той випадок, коли російські патріоти мріяли заморозити бандерівців, але промахнулися і замість цього засушили кримчан», – пише блогер Денис Казанський.

«Окупанти метушаться, а вода висихає і вичерпується. Пора б вам валити з українського Криму, рашисти. Ви здатні тільки знищувати, грабувати, руйнувати і вбивати», – зазначає Кримський бандерівець.

«Настало «гірке похмілля»... Сушняк...», «Ну міст же їм якось провели, ось і воду нехай проводять:)», «Коли ти в рідній говені, вода не потрібна», «А Ви думаєте, що просто так путін заручників в Криму набирає? На воду міняти буде. 99%», «Крим потрібен росії як військова база. Людей будуть поступово витісняти, залишать тільки військових й обслугу. Тому будують тільки для потреб армії - дороги, міст, залізничне сполучення, а для людей - робочі місця, воду, житло, інфраструктура - ні. Не для благ народу анексували Крим», «Можна про Кримському мосту в п'ятилітрових баклажках возити», – пишуть у коментарях користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що в Криму чиновниці в дорогих шубах прийшли в будинки до людей, які пережили блокаду Ленінграда, і подарували їм по батону. Після резонансу дам звільнили, в тому числі міського голову Керчі.

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