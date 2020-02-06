Коронавірус 2019-nCoV перетворив 15-мільйонне місто Ухань в місто-привид. Кадри пустельного мегаполісу, який став епіцентром нещастя, нагадали українцям чорнобильську трагедію 1986 року

Як передає Politeka.net, у мережі з'явилося відео, яке служить певним символом підтримки жителів заблокованого Уханя (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Спочатку в кадрах ми бачимо страшну картину: завмерлий в тиші багатомільйонник, де вдень так само безлюдно, як і вночі; люди намагаються не виходити на вулицю, а якщо і з'являються, то тримаються на значній відстані один від одного.

Далі миготять більш надихаючі моменти: небайдужі висловлюють слова підтримки жителям Уханя, з'являються кадри з лікарень з виписок, люди обіймаються, посміхаються і плачуть.

Відео активно коментують у мережі. Українські користувачі порівняли побачене з катастрофою в Чорнобилі, коли 50-тисячне місто спорожніло в результаті термінової евакуації через вибух на атомній станції.

«Ухань, не панікуй, ми чекаємо тебе».

"Не хвилюйтеся #УХАНЬ, ви знову будете на ногах ..."

"Головний винуватець - верховний лідер Сі Цзіньпін, який сидів склавши руки протягом 3 тижнів, роздумуючи в повному розпачі, тоді як була потрібна швидка дія!"

"Так, не панікуйте, ми чекаємо вас. Жителі Уханя багатьом жертвують, не можемо забути"

Зазначимо, з четверга, 6 лютого, терміново починається перевірка всіх жителів Уханя на наявність симптомів коронавіруса 2019-nCoV. Лікарі планують проводити перевірки у всіх житлових будинках міста.

Раніше ми повідомляли, за станом на 6 лютого жертвами коронавіруса стали 565 людей; кількість хворих зросла до 28 018.

Нагадаємо, влада Китаю зізналися, що ліжко-місць у лікарнях не вистачає, незважаючи на будівництво двох лікарень спеціально для заражених коронавірусом.

«Ми відчуваємо біль і шкодуємо про те, що багато пацієнтів, яким був поставлений діагноз вірусу або які могли контактувати з вірусом, не отримують належного лікування в лікарнях, - заявив заступник секретаря Комуністичної партії Китаю в Ухані Ху Лішань. - Ця проблема, безумовно, залишається невирішеною».

Нагадаємо, коронавірус вийшов з-під контролю, цілі міста спорожніли в Китаї: кадри не для людей зі слабкими нервами.

Як повідомляла Politeka, нова епідемія обрушилася на Китай, вже тисячі жертв: що відбувається.