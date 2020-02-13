Погода в Україні 13 лютого готує неприємний сюрприз, частину території буквально замете снігом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

Так, сніг піде на частини північних і південних областей. Там циклон спровокує снігопад і денні -1+4 тепла. Уночі буде холодніше: від -3 до +2 за Цельсієм.

На решті частини України буде хмарно, але без опадів. Очікується, що вдень стовпчик термометра покаже від 2 до 5 вище нуля. Вночі стане холодніше – від 0 до -3 морозу.

На півдні очікується 4-8 градусів тепла вдень. Вночі похолоднішає від -1 до -3 морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Вдень повітря прогріється до 2-4 тепла. Уночі охолоне до -3 нижче нуля.

Раніше ми писали, що пПогода в Україні має намір зіпсуватися і випробувати людей на міцність, адже місцями очікується справжній катаклізм. Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко.

«12-го лютого в більшості областей буде випадати мокрий сніг, місцями з дощем. Опади - від невеликих до помірних. Мокрий сніг буде верх - тому що дещо знизиться температура повітря. Протягом середи максимально очікується 0+4 градуси, на Півдні буде трохи вище, +4+7 градусів. Вітер залишається західного напрямку, 7-12 м/с, пориви до 15-22 м/с», - зазначила вона.

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