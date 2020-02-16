Погода в Україні 16 лютого готує справжній весняний сюрприз, адже повітря прогріється до небувалих "плюсів"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.

Так, на заході очікується 6-9 тепла. Опадів не буде. А от вночі різко похолодає до -3 морозу.

Схожою погода буде і на півночі. Денні 4-7 тепла будуть зміняться нічними морозами до -2 нижче нуля.

Аналогічною ситуація буде в центральних і південних областях. Вдень там очікується 4-9 тепла. Вночі похолодає до -2-3 морозів.

Найхолодніше буде на сході. Там повітря прогріється лише до +4 тепла. А от вночі буде холоді все – до -1 морозу.

У Києві та області синоптики прогнозують 4-7 тепла. А от вночі варто бути обачнішими – похолодає до -2 морозу.

Як повідомлялося раніше, глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська стверджувала, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на розклад життя в країні.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Вона уточнила, що морози в Україні та снігопади можуть наскочити навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.

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