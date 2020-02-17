Погода в Україні 17 лютого буде дуже теплою, адже повітря прогріється майже до 20 градусів

На заході України температура вночі до -2 градусів, на сході до -7, на півночі до -1, на півдні до -3, а в Центральній Україні до -5. Вдень температура становитиме до 14 градусів тепла, на заході, на сході до + 7, на півночі, півдні та в центрі до 9 градусів. Про це повідомляє Politeka з посиланням на український Гідрометцентр.

По всій Україні протягом дня обіцяють мінливу хмарність. Метеорологічних попереджень на 17 лютого немає.

В столиці України, Києві, температура вдень 7-9 градусів тепла, а вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. Опадів не очікується.

Повідомлялося, що понеділок порадує українців теплою, але вітряною погодою без істотних опадів.

З прогнозом погоди на понеділок ознайомила українців на своїй сторінці у Фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"Циклон Victoria з кількома центрами, потужний і активний, не дає отямитись жителям західного узбережжя Європи, Великобританії, Нідерландів, Бельгії, країн Скандинавії, Балтії від сильного, час ураганного вітру.

Циклон такий масштабний, що його струс відчуємо завтра і ми, українці", - зазначила Діденко.

Повідомлялося, що вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялася до 20,75 °C.

Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені вважають, що така аномальна температура. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

Вчені відзначили, що зауважують потепління на всіх 23 дільницях в Антарктиді.

Нагадаємо, Зима скасовується, нова погодна аномалія накриє Україну

А ще Politeka писала, що потужний циклон атакує Європу, погода в Україні знову здивує

Також Politeka повідомляла, що аномальна весна завдасть несподіваний удар по українцях



