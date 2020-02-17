Терорист і скандальний російський письменник Захар Прилєпін, який створив у Росії партію "За правду", заявив, що російські окупанти можуть захопити українські території
За його словами, бойовики могли б заснувати аналоги "Л/ДНР" в Одеській, Херсонській та Харківській областях України.
Як повідомляє Politeka.net, нахабна заява прозвучала на першому з'їзді його політсили, фрагмент якого показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Він закликав створити "ополчення", щоб бути готовими до бойових дій навіть у мирний час, адже якщо б воно було готове бойовики могли б вже давно захопити не тільки території Луганської і Донецької областей.
"Якщо б подібне "ополчення" було в Росії в 2014 році, то межі "Л/ДНР" проходили б радикально далі. І, як мінімум, ми б мали Херсонську, Одеську, Харківську "народні республіки", – поділився своїми планами військовий злочинець.
Крім того, він запропонував закріпити в законодавстві країни-агресора право поглинати цілі держави під приводом "референдумів".
"Росія має право приймати до свого складу інші держави, які виявили бажання стати частиною Росії шляхом проведення "референдуму", яке підтримали 75% населення", – нахабно висловився одіозний терорист.
Також раніше повідомлялося, що Російський письменник і шанувальник "ЛДНР" Захар Прилепін вважає, що більшість жителів Донбасу не хоче жити в Україні.
"На Донбасі ніякої громадянської війни між мешканцями Донбасу не було. Військові дії там не почалися, поки з Києва не приїхали війська. Всі чудово знають, що жителі Донбасу на 90% не хочуть жити на Україні" вважає терорист.
Нагадаємо, бойовик Прилепін пішов на підвищення у Путіна: "буде змінювати Конституцію".
Як повідомляла Politeka, терориста Прілепіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.
Також Politeka писала, що путинист Прилепін поліз в бійку і став посміховиськом.