Терорист і скандальний російський письменник Захар Прилєпін, який створив у Росії партію "За правду", заявив, що російські окупанти можуть захопити українські території

За його словами, бойовики могли б заснувати аналоги "Л/ДНР" в Одеській, Херсонській та Харківській областях України.

Як повідомляє Politeka.net, нахабна заява прозвучала на першому з'їзді його політсили, фрагмент якого показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Він закликав створити "ополчення", щоб бути готовими до бойових дій навіть у мирний час, адже якщо б воно було готове бойовики могли б вже давно захопити не тільки території Луганської і Донецької областей.

"Якщо б подібне "ополчення" було в Росії в 2014 році, то межі "Л/ДНР" проходили б радикально далі. І, як мінімум, ми б мали Херсонську, Одеську, Харківську "народні республіки", – поділився своїми планами військовий злочинець.

Крім того, він запропонував закріпити в законодавстві країни-агресора право поглинати цілі держави під приводом "референдумів".

"Росія має право приймати до свого складу інші держави, які виявили бажання стати частиною Росії шляхом проведення "референдуму", яке підтримали 75% населення", – нахабно висловився одіозний терорист.

Також раніше повідомлялося, що Російський письменник і шанувальник "ЛДНР" Захар Прилепін вважає, що більшість жителів Донбасу не хоче жити в Україні.



"На Донбасі ніякої громадянської війни між мешканцями Донбасу не було. Військові дії там не почалися, поки з Києва не приїхали війська. Всі чудово знають, що жителі Донбасу на 90% не хочуть жити на Україні" вважає терорист.