Депутат нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська зажадала пересаджати всіх учасників у справі розстрілів на Майдані в 2014 році.

Як передає Politeka.net, істеричну заяву вона зробила в ефірі російського ТБ.

"Вони думають, що своїми безграмотними смертними вироками когось злякають. Якими були тупоголовими гамадрилоподібнимими радикалами, які вбивали людей на Майдані, – такими і залишилися!" – заявила Поклонська.

Популярні новини зараз

Літак з людьми розбився вщент: є загиблі, деталі і кадри з місця трагедії

Квітень увірветься в Україну раніше часу, погода різко змінила свої плани: свіжий прогноз

Камінська без докорів совісті виставила напоказ нові губи-вареники: "Жєсть, боляче дивитися"

Гаряча блондинка із Кварталу 95 засвітила зайве, задерши гольф: "Зупиніть її"
Показати ще

Крім того вона не обійшла стороною і  "бандерівців" з "кімнатами-гестапо" в підвалах КМДА.

"Я ніколи не забуду жахи Майдану – до 6 березня 2014 року жила в Києві. І я все пам'ятаю! Думаєте, висидитеся за спинами своїх "вельзевулів"? Ні! Ми вас всіх пересаджаємо! Буде вам новий Нюрнберг", – не вгамовувалася Поклонська.

Наталія Поклонська

Не так давно вона вже також відзначилася черговим маразматичною маячнею про "табори на Донбасі" і "газові камери в Києві", про що написала у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

До всього іншого, пособниця окупантів образила українських патріотів, заявивши, що нібито у них серйозні проблеми з психічним здоров'ям. 

Також Поклонська розкритикувала президента України Володимира Зеленського звинувативши його в "махрової русофобії", яку він демонструє на очах у всього світу. Її розлютило те, що Зеленський поклав відповідальність за початок Другої світової війни на СРСР, який співпрацював з Гітлером протягом тривалого часу.