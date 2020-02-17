Депутат нелегітимної Держдуми РФ Наталія Поклонська зажадала пересаджати всіх учасників у справі розстрілів на Майдані в 2014 році.
"Вони думають, що своїми безграмотними смертними вироками когось злякають. Якими були тупоголовими гамадрилоподібнимими радикалами, які вбивали людей на Майдані, – такими і залишилися!" – заявила Поклонська.
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Крім того вона не обійшла стороною і "бандерівців" з "кімнатами-гестапо" в підвалах КМДА.
"Я ніколи не забуду жахи Майдану – до 6 березня 2014 року жила в Києві. І я все пам'ятаю! Думаєте, висидитеся за спинами своїх "вельзевулів"? Ні! Ми вас всіх пересаджаємо! Буде вам новий Нюрнберг", – не вгамовувалася Поклонська.
Не так давно вона вже також відзначилася черговим маразматичною маячнею про "табори на Донбасі" і "газові камери в Києві", про що написала у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.
До всього іншого, пособниця окупантів образила українських патріотів, заявивши, що нібито у них серйозні проблеми з психічним здоров'ям.
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