Погода в Україні 18 лютого різко зміниться, частину областей буквально «заллють» сильні дощі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

«18 лютого в Україні без опадів, лише у західних, вдень і в північних областях місцями невеликий дощ. В Карпатах та східній частині на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с», - йдеться в повідомленні.

Синоптики стверджують, що вдень повітря прогріється до 9 тепла, а на Прикарпатті до =12 вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже від 4 тепла до 1 морозу, а в східній частині до 7 градусів нижче нуля.

У Києві та області синоптики прогнозують часткові опади. Вдень повітря прогріється до 6-9 тепла, а вночі стовпчик термометра покаже до 3 градусів вище нуля.

Як повідомлялося раніше, вчені з Бразилії зафіксували новий температурний рекорд в Антарктиді — температура повітря вперше піднялася до 20,75 °C.

Таку температуру зафіксували 9 лютого на острові Сеймур. Вчені вважають, що така аномальна температура. Як пише видання, поки Всесвітня метеорологічна організація не підтвердила новий рекорд.

Вчені відзначили, що зауважують потепління на всіх 23 дільницях в Антарктиді.

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