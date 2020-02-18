В Тернопольской области противники того, чтобы из раздираемого коронавирусом Китая эвакуировали украинцев, начали устанавливать импровизированные блокпосты

В частности, два из них уже появились на подъезде к селу Конопкивка в Теребовлянском районе возле Микулинцев, где находится санаторий "Медоборы". Именно в это учреждение, по предварительной информации, должны привезти 98 спасенных из китайского города Ухань.

Несмотря на то, что данные о размещении эвакуированных в "Медоборе" официально не подтверждены, местные "активисты" уже засуетились и пообещали, что количество блокпостов вырастет.

На экстренном совещании поселкового совета в Микулинцах во вторник, 18 февраля, руководитель санатория "Медоборы" Василий Мартынюк сообщил, что на днях в Кабмине с его участием прошло совещание по поводу возможности размещения эвакуированных. Чиновники в Киеве пришли к выводу, что санаторий пригоден для размещения людей.

Услышав заявление Мартынюка, местные депутаты резко выступили против. После чего директору санатория пришлось написать заявление в правительство о том, что учреждение не может принять эвакуированных, так как общественность и трудовой коллектив не согласны.

В это время появилась информация, что эвакуировать украинцев из Уханя будут во Львов. Согласно онлайн-табло на сайте авиакомпании SkyUp, рейс из охваченного коронавирусом Китая будет выполнен в этот город, а не в Киев, с промежуточной посадкой в Алматы. Примечательно, что губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил, что эвакуированных украинцев не планируют размещать на территории области и Львова в частности.

Ранее мы сообщали, появление блокпостов прокомментировал в ходе брифинга президент Владимир Зеленский. По его словам, некие политические силы подстрекают местных жителей. Гарант пригрозил, что будет размещать спасенных украинцев (а то, что они вернутся домой, вопрос решенный) в "особняках" противников эвакуации.

Напомним, что всплыли новые нюансы эвакуации украинцев из Уханя: «На борту будет…»

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