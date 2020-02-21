Ад у Нових Санжарах: автобуси з людьми розгромили, кількість поранених зростає, кадри

Автобуси з евакуйованими з Китаю українцями прибули в санаторій у Нових Санжарах на Полтавщині. Там їх зустріли місцеві жителі, які намагалися не пустити автобуси.

Силовики намагалися відтіснити радикально налаштованих місцевих жителів. Транспорт з прибулими на місце пошкоджений, є постраждалі.

За інформацією місцевих видань, люди виглядали щасливо і махали руками, але протестувальники почали закидати їх камінням, одному розбили голову.

також Повідомляється, місцеві жителі кричать і відкрито погрожують розправою новоприбулим співгромадянам, мовляв, завтра вони прийдуть сюди і спалять тут все разом з евакуйованими.

На опублікованих в мережі кадрах також видно, що на території щось горить, всюди чути крики, які прибули українці в автобусах дуже налякані.

«Таке було в Криму»: українці приголомшені тим, що відбувається в одній з областей

На Закарпатті розгорівся гучний скандал.

Про це повідомив колишній командир роти батальйону Айдар, екс-нардеп Ігор Лапін на своїй сторінці в Facebook.

Так, на одному з сільрад Мукачівської ВІДГ з'явився прапор Угорщини.

"Ау, СБУ, Баканов. Ось, де чорти, ось таке було в Криму, тільки в інших кольорах, до 2014 року. Ану бігом, блд, на роботу. Сільрада Погоди, нинішня Мукачівська ВІДГ (був Мукачівський район, Закарпатська область. За Берегівський району таку майже скрізь", – повідомив Лапін.

Відзначимо, користувачі мережі також виступили проти розміщення іноземних прапорів на адміністративних будівлях в Україні.

Кремль поставив хрест на спробах України повернути Донбас, віддано наказ: "До 1 травня..."

Повертати окупований Донбас Україні ніхто не збирається, що активно підтверджується діями кремлівських маріонеток. Про це йдеться в новому матеріалі телеграм-каналу «Вільнодумець».

Автор, посилаючись на співробітників Донецької міської ради, повідомляє, що окупаційна влада отримали завдання від Кремля довести кількість жителів ОРДЛО, отримали паспорти РФ, до 300 тисяч.

Враховуючи те, який пресинг розгорнули на окупованих територіях проти власників українських паспортів, така цифра буде досягнута, оскільки сьогодні в «Л/ДНР» паспорт України не вважається документом, що засвідчує особу. За підрахунками місцевих, з урахуванням вже звернулися в паспортні столи та зареєстрованих на отримання паспортів РФ, набирається 250 тисяч новоспечених російських громадян. І це – не рахуючи військових, облік яких ведеться окремо.

Нагадаємо, Путін різко змінив тактику по Україні і пішов у наступ.

Як повідомляла Politeka, найгірші побоювання з Донбасу збуваються.

Також Politeka писала, що дівчина загиблого на Донбасі бійця ВСУ приголомшила визнанням.