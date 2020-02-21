Генерал СБУ Василь Вовк розповів про ситуацію в Нових Санжарах і пояснив поведінку українців

Фахівець дав інтерв'ю Politeka online. У ньому він розповів, що люди звикли, що влада не дбає про здоров'я громадян та їх дітей. (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Люди звикли, що влада не забезпечує збереження їх здоров'я та їх дітей, а також продовження роду і здоров'я їхніх територій. Я знаю територію, де зберігають хімічні реактиви і хімікати, які отруюють сотні людей. Люди вже про них забули", - зазначив генерал.

Коронавірус налякав дуже сильно громадян. Допомогла і внутрішня опозиція, яка прихильна минулому президенту. Він постійно шукає ситуацію, де можна вдарити по нової влади.

"А тут коронавірус і всі ми майже інфіковані. І люди думають: все мене немає, дітей і онуків. Багато людей боїться не просто, так як "шатун" організували внутрішня опозиція. Я так вважаю, так як вона теж доклала руку, щоб показати, що влада не контролює. Я маю на увазі ту політичну силу, яку очолює минулий президент Петро Порошенко. Він шукає в кожній ситуації, де б завдати удар нової влади. А тут не треба було далеко ходити і шукати. Тут все було на долоньках", додав військовий.

Вовк звернувся до чиновників. Він попросив не кричати про те, що українці деградували. Адже влада сама і є народ.

"Ще раз хочу заявити. Дорогі друзі, політики, чиновники найвищого рангу, перестаньте говорити про деградацію української нації та українського народу. Ви самі цей народ уявляєте. Ви звідти вийшли і туди ви підете в кінці. Ну, якщо не туди, Іспанія, Великобританія, Мальдіви та інші країни. Але ви будете представником цього народу", - підсумував Василь Вовк.

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