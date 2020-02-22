Жители Китая отреагировали на протесты украинских граждан против приезда в Украину эвакуированных из Уханя людей

Комментарии с китайских ресурсов опубликовал у себя на странице в Фейсбук Сергей Китайский, передает Рoliteka.net. Мужчина работает переводчиком китайского, живет в Китае и пишет сводки о политике.

По его словам, на китайских ресурсах появилось видео из Новых Санжар, опубликованное украинским изданием «Страна». Под видео отписались тысячи людей. Сергей решил поделиться самыми популярными комментариями, которые собрали больше всего поддержки среди местных жителей.

«Если Украина так приняла своих собственных граждан, то я представляю, как мы её легко разорвём, если будет война, так как мои дети намного сплочённее украинцев», - написал один из местных. Его комментарий набрал более 4 тысяч лайков.

«Крайне безрассудно и постыдно так поступать со своими близкими перед лицом эпидемии»,

«Сейчас их сердца и надежды разбиты, у этих украинцев остались только теплые воспоминания о полученной ими любви в Ухане», - пишут китайцы.

Один из жителей КНР отметил, что тем украинцам, которые не были эвакуированы из Китая, повезло больше. Он уверен, что в Ухане они находятся в большей безопасности, чем в Украине. Еще один пользователь сети отметил, что китайцы могут пожертвовать жизнью ради своих близких, а украинцы, чтобы не помогать готовы «грабить и убивать».

Сергей Китайский подвел итог, что случившееся в Украине – это позор на всю планету.

Напомним, что 20 февраля в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных украинцев, прошли массовые акции протеста. Местные жители, а также привезенные для провокаций титушки, перекрывали дороги, устраивали стычки с полицией, а также кидали камнями в автобус с эвакуированными людьми.

Напомним, что Андрей Пальчевский разоблачил Зеленского и Ко из-за ситуации в Новых Санжарах: "Трюк обернулся позором".

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский принял срочное решение по Новым Санжарам: что происходит.

Также Politeka писала, что была озвучена горькая правда о последствиях конфликта в Новых Санжарах.