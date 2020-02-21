Бывшая возлюбленная исполнителя Виталия Козловского Рамина Эсхакзай резко высказалась о ситуации с эвакуацией украинцев из Китая

Как сообщает Politeka, соответствующий пост она разместила у себя в Instagram.

«Информация о вчерашнем протесте из-за эвакуации украинцев из Китая тоже дошла до меня сегодня утром. Прочитала, разобралась. Я проходила в университете предмет «Массовая коммуникация», толпой, массой, стадом - легко управлять. Потому что думать никто не хочет... Стадо идёт туда, куда идут все. Мои мысли о том, что интернет отупляет и массы не хотят думать - сегодняшняя реальность», - отметила она.

Эсхакзай также уточнила, что ситуация с другими болезнями в Украине являются куда более серьезными, чем тот же коронавирус.

«Да, вирус, да - опасный. Но каждый день заразится туберкулёзом, либо гриппом, при слабом иммунитете, можно гораздо быстрее, нежели вирусом из Китая. Частота заражения ВИЧ, либо венерическими заболеваниями гораздо больше, чем вам кажется. И это вокруг нас. Читаете, думаете, анализируйте! Это очень важно», - подчеркнула она.

Как сообщалось ранее, переселенцы из Донецка приехали в Новые Санжары, куда привезли украинцев из Китая, и привезли им провизию, которую смогли собрать.

Автор поста Владимир Рунец в сети опубликовал фотографию продуктов, которые привезли переселенцы из Донбасса. Они разгрузили машину и уехали, отказавшись от комментариев.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - передал слова переселенцев Владимир.

На фото можно увидеть ящики с продуктами. В них лежала газировка, фрукты, сладости, а также кофе.

Напомним, в Одессе распространяют листовки против эвакуированных из Китая

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