В Моз України зробили гучну заяву про найбільш ймовірних переносчиках небезпечного коронавіруса COVID-1

Вірогідними природними резервуарами для вірусу є летючі миші. Однак він міг подолати видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, передає прес-служба МОЗ.

"Згідно з даними ВООЗ викликає захворювання вірус COVID-19 називається SARS-CoV-2. Найбільш вірогідними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншого проміжного тварини-господаря. Цими проміжними тваринами-хазяїнами можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, які ще не ідентифіковані", - йдеться в повідомленні.

У Моз зазначили, що коронавіруси стабільні в замороженому стані - вони можуть виживати до двох років при -20°C. Також віруси можуть зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів в залежності від комбінації параметрів, таких як температура, вологість, світло.

"Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що хоча коронавіруси, ймовірно, стабільні при низьких і заморожених температурах протягом визначеного періоду, гігієна харчових продуктів і відповідні методи забезпечення безпеки харчових продуктів можуть запобігти їх передачу через продукти харчування. Зокрема, коронавіруси термолабильны, що означає, що вони чутливі до температурі приготування (70°C)", - зазначили в МОЗ.

Крім того, українцям порадили уникати вживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження.

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