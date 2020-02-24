Скоро жителі України в черговий раз переведуть стрілки на годину вперед і почнуть жити за літнім часом

Коли переводять годинники на літній час в Україні

Традиційно в Україні переходять з зимового на літній час в кінці березня. В останню неділю місяця потрібно перевести годинник рівно о 3 годині ранку. У 2020 році перехід відбудеться вночі з 28 на 29 березня. Відповідно, у понеділок, 30 числа, українцям доведеться вставати на роботу на годину раніше, ніж вони звикли.

Навіщо переходять на літній час

Першим ідею про переведення годинників озвучив Бенджамін Франклін, відомий американський політик, винахідник і дипломат. Саме він зображений на стодоларовій банкноті. Колишній президент США подумав, що буде корисно переводити годинник назад або вперед у залежності від пори року.

Таким чином восени світлий час доби починається раніше, а закінчується пізніше. Завдяки сонячному світлу можна економити на освітленні. З таким розкладом не погодилися продавці свічок, які виступили проти пропозиції.

В результаті годинник вперше перевели не в США, а у Великобританії. Це відбулося в 1908 році. З часом переходити на зимовий час і назад почали більш сотні країн. Україна приєдналася до них у 1981 році.

Переведення годинників дійсно допомагало заощаджувати електроенергію, адже майже весь робочий день магазини і будинки освітлювало сонце. Але зараз світло горить практично цілодобово. За підрахунками експертів, завдяки переходу на літній і зимовий час економиться максимум 3% електроенергії. А от негативний вплив переходу куди більш відчутний.

Зараз в Європі замислилися над тим, щоб скасувати переведення годинників. У 2019 році це питання підняли в Європарламенті. Соціологи з'ясували, що приблизно 84% жителів Євросоюзу не хочуть щороку переходити на літній час і назад. Тому в 2021 році кожна країна буде вирішувати, чи скасовувати процедуру. В Україні поки що з цим не поспішають. Ймовірно, в жовтні доведеться знову переходити з літнього на зимовий час.

Чим загрожує перехід на літній час

Звикнувши до одного розпорядку дня, багато людей важко приймають зміни. Прокидатися на годину раніше – це серйозний стрес для організму. Навіть молоді і здорові люди після переходу на літній час можуть відчувати сонливість, дратівливість, втому. Може з'явитися справжня депресія.

Коли ми переходимо на новий часовий режим, знижується уважність. Як свідчить статистика, протягом двох тижнів після переходу на літній час кількість ДТП зростає на третину.

Літнім і хворим людям доводиться ще важче. Через різницю в часі може стати погано українцям, у яких слабке серце або проблеми з тиском. Пацієнти частіше звертаються до медиків саме після переходу. На щастя, є робочі способи уникнути сумних наслідків.

Як легше перейти на літній час

Якщо переходу не уникнути, краще підготуватися до нього заздалегідь. Приблизно за тиждень до того, як перевести годинник, варто щодня лягати в ліжко на 15 хвилин раніше. Це зменшує стресове навантаження, адже організм звикає до змін поступово.

Щоб гарантовано виспатися, варто забезпечити максимально комфортні умови. Для цього перед сном потрібно провітрити приміщення, встановити температуру на 20 градусів за Цельсієм, усунути шуми і звуки. Не варто наїдатися на ніч, нехай шлунок теж відпочине. Добре допомагають заснути вечірні прогулянки на свіжому повітрі.

З вечора краще приготувати все необхідне, щоб вранці було більше часу опам'ятатися та зібратися з думками. Наприклад, приготуйте їжу на сніданок і погладьте одяг. Прокинувшись, можна підбадьоритися енергійною музикою або контрастним душем. Це допоможе прогнати сонливість і мобілізувати всі ресурси.

Якщо плавно змінити розпорядок не виходить, краще перенести всі важливі справи на кілька днів. Перший тиждень після переходу на літній час не варто навантажувати себе важкою роботою. І будьте особливо уважні за кермом.

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