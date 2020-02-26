Коронавірус привезли з Італії: на кордоні України переполох

В Україні з'явилося нове підозра на коронавірус. У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні надійшла жінка. Відомо, що українка нещодавно приїхала з Італії, де зараз розростається епідемія коронавіруса, тому не виключено, що у неї можуть підозрювати саме його.

З 25 лютого українські прикордонники посилили заходи контролю на кордоні. Зокрема, на пункті пропуску «Тиса» в Закарпатській області, через який найчастіше їдуть автобуси з Італії, у приїжджих почали перевіряти температуру. Очевидці стверджують, що з-за цього на кордоні вже встигли утворитися величезні черги.

Очікується, що найближчим часом аналогічні перевірки почнуться на всіх пунктах пропуску України.

Україна програла, суд виніс скандальний вердикт: люстрація скасовується

Кабмін України програв суд у Європейському суді з прав людини за законом про люстрацію. Тепер держава повинна буде виплатити компенсації звільненим за цим законом чиновникам. Відповідне рішення було опубліковано на сайті ЄСПЛ.

«На своєму засіданні 24 лютого панель Великої палати у складі п'яти суддів вирішила передати (на апеляційний розгляд Верхньої палати - ред.) одну справу та відхиляти запити щодо інших дев'яти справ», - повідомили в суді.

Серед відхилених справ виявилося і апеляційне оскарження Кабміну України у справі про закон «Про очищення влади».

Таким чином, рішення ЄСПЛ по даній справі набуло статусу остаточного.

Трамп завдав удар по Путіну: з'явилася різка заява, «надзвичайна загроза»

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції за анексії Російською Федерацією Криму. Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому.

Трамп пояснив своое рішення тим, що дії і політика уряду Росії продовжують представляти надзвичайну загрозу нацбезпеці і зовнішньої політики США.

Трамп підкреслив, що надзвичайна ситуація повинна залишатися в силі після 6 березня 2020 року.

"Тому я продовжую її на рік", - заявив президент США.

Нагадаємо, що російський гуморист слідом за Галкіним змішав з брудом Путіна: "Все вже в гов...".

Як повідомляла Politeka, у Путіна немає шансів, план по знищенню вже готовий.

Також Politeka писала, що Путін готує нове вторгнення, смертоносна зброя вже на кордоні