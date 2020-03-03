В 2020 році заклик в армію чекає не тільки тих, кому до 27 років, але і офіцерів запасу до 43 років, які отримали військовий квиток після військової кафедри у внз

Як повідомив відомчого ресурсу "АрмияInform" начальник відділу комплектування офіцерським складом Управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Сергій Волков, у військкоматах вже уточнюють кількість цих офіцерів.

Офіцерам запасу прийде повістка, і вони повинні будуть прибути на медогляд.

Якщо дозволить стан здоров'я і немає відстрочки, а вона точно така ж, як і для солдатів-строковиків, офіцер запасу на 18 місяців поповнить ряди Збройних сил України. З них він три місяці буде займатися підготовкою за фахом, отриманої на військовій кафедрі, а потім поїде у військову частину, але не в зону ООС.

Втім, хто через шість місяців служби передумає і вирішить пов'язати своє життя з армією, може укласти контракт на рік. Щоправда, в такому разі можуть відправити на передову. Якщо ні, то по закінченні служби офіцер запасу знову йде у запас.

Раніше повідомлялося, що уздовж державного кордону України Володимир Путін розмістив боєздатну багатотисячну угруповання військ. Про це заявив представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький.

У цілому, уздовж кордону з Україною Російська Федерація, в тому числі і на окупованих територіях, розмістила близько 87-90 тисяч військовослужбовців.

"Також це 1 100 танків, 2 500 бойових броньованих машин, 1 600 артилерійських і ракетних систем, 340 бойових літаків і 240 бойових вертольотів, понад 50 кораблів/катерів та 6 підводних човнів", – додав офіцер розвідки.

Не виключено, що Росія може готується до повномасштабного вторгнення в Україну.

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