Відомий український астролог Влад Росс розповів, коли людство зможе перемогти коронавірус і чи загрожує Україні епідемія
За словами експерта, страшний вірус, що зародився в Китаї і вже охопив багато країн, не зможе вижити при високих температурах. Про це Росс розповів у коментарі виданню «Главред».
У зв'язку з цим астролог радить тим, хто боїться зараження, перечекати потенційно небезпечний період в одній зі спекотних країн, наприклад в Єгипті або ОАЕ. Зокрема, Росс нагадав про те, що випадки зараження коронавірусом в таких теплих країнах, як Таїланд та Індонезія були вкрай рідкісними, а потім вірус в тих краях і зовсім «безслідно зник».
Також експерт зазначив, що з астрологічної точки зору розповсюдженню вірусів в цілому і коронавіруса зокрема сприяло перебування Меркурія в зодіакальному знаку Риб. Астролог відзначає, що саме з цим пов'язана велика кількість українців, хворих на грип та ГРВІ. За словами Росса, ризик поширення коронавіруса зійде нанівець 12 квітня, коли Меркурій покинуть знак Риб.
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Експерт додав, що в нашій країні масштабної епідемії грипу не буде.
«Хочу заспокоїти українців: коронавірусу в нашій країні не буде. Для зодіакального знаку Тельця немає ніяких вказівок на подібні загрози, а Україна, як відомо, під Тельцем. Були передумови очікувати епідемій в країнах, що перебувають під впливом Козерога (Китай) і Стрільця (Південна Корея та Італія). За моїми прогнозами, в плані коронавірусу також може бути складна ситуація в Ірані та Іраку», - підкреслив Росс.
За його словами, в Україні будуть фіксуватися лише поодинокі випадки зараження. У той же час, Росс зауважив, що березень буде холодним місяцем, а тепло прийде тільки в квітні.
«Як раз після 10 квітня стане помітно тепліше. А це означає, що епідемій вірусів не буде. Квітень, на відміну від березня, стане теплим місяцем. Тому в квітні коронавірус почне сходити нанівець, а в травні він остаточно зникне. Так що у другій половині квітня-травні коронавірус повністю втратить свою силу. З червня про нього вже ніхто не буде згадувати», - запевнив астролог.
Він додав, що не бачить особливої загрози від заробітчан, які працюють в Європі, в тому числі і в Італії.
«В даному конкретному випадку ми можемо сказати, що, на щастя, українці - бідний народ і не можуть так часто подорожувати, як китайці, французи і італійці. Згадайте, як недавно один італієць заразив весь готель...», - зазначив експерт.
Росс додав, що вакцину від коронавіруса людство зможе отримати вже в квітні після того, як Сатурн увійде в знак Водолія. Це дозволить звести нанівець випадки летальних випадків хвороби.
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