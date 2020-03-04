Королева Британії Єлизавета II вжила заходів обережності через спалах смертельного вірусу

Так, 3 березня, Її Величність вперше за минулі десятиліття була в рукавичках на церемонії посвячення в лицарі, яка пройшла в Букінгемському палаці. До цього 93-річна королева з'являлася з цим аксесуаром тільки, коли їй треба було виходити на широку публіку і вітатися з багатьма людьми. Таким чином, вона могла убезпечити себе від різних бактерій. Кадри опубліковані на офіційній сторінці в Instagram.

Рукавички Єлизавети II на врученні нагород багато хто пов'язав саме зі стрімким поширенням COVID-19 в Європі. Зокрема, в Великобританії зареєстрували вже 51-й випадок зараження коронавірусом.

Тим не менш, в канцелярії королеви не стали уточнювати, чи був цей предмет гардероба використаний в якості запобіжного заходу від інфікування вірусом. Зазначимо, раніше президент Франції Емманюель Макрон відмовився від рукостискань на зустрічах, а в Німеччині міністри відмовилися тиснути руку канцлеру Ангелі Меркель на одній із зустрічей в рамках профілактики коронавіруса.

Раніше ми повідомляли, в королівській родині не вщухає скандал, пов'язаний з відмовою герцогів Сасекських від своїх обов'язків. Її Величність зустрілася з принцом Гаррі 1 березня, щоб обговорити процес зречення. Відзначається, що бабуся з онуком розмовляли не менше чотирьох годин.

З повідомлень зарубіжних ЗМІ, які посилаються на джерела, наближені до королеви, Єлизавета дала зрозуміти Гаррі, що його люблять, і він може повернутися в будь-який момент, але за однієї умови. Монарх заборонила онукові використовувати статус "королівський" в цілях наживи (мається на увазі заборона слова "royal" в назві їх з дружиною Меган Маркл фонді).

Останнім офіційним заходом, яке відвідають Меган і Гаррі, стане служба у Вестмінстерському абатстві 9 березня.

Крім того ми розповідали, що Єлизавету розсердило, що Гаррі і Меган цього разу не привезли з собою в Лондон маленького сина Арчі. Королева хотіла побачитися з правнуком і нібито просила їх про це, але батьки вирішили залишити дитину в Канаді.

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