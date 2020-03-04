Беседа королевы Елизаветы II с герцогом Сассекским длилась более четырех часов
Об этом пишет таблоид The Sun.
Известно, что королева выдвинула жесткий ультиматум Меган Маркл и принцу Гарри.
По информации журналистов, 93-летняя Елизавета и 35-летний Гарри встретились в Виндзорском замке 1 марта, когда тот приехал в Соединенное Королевство, чтобы уладить ряд вопросов, связанных с отходом от дел в Букингемском дворце.
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Бабушка и внук провели время за обедом и общением. Елизавета II якобы предупредила герцога, что он сможет вернуться в любой момент в семью, где его любят и всегда ждут.
Тем не менее британский монарх дала понять, что возвращение Гарри и Меган в Букингемский дворец возможно лишь при одном условии.
Ультиматум королевы, у которой, видимо, лопнуло терпение, заключается в том, что принц Гарри и Меган Маркл не должны наживаться на своем королевском статусе, поэтому она запретила им использовать слово royal ("королевский") в названии их фонда.
А последним официальным мероприятием, которое посетят Меган и Гарри, станет служба в Вестминстерском аббатстве 9 марта.
Ранее мы рассказывали о том, что Меган Маркл взбесила королеву Елизавету II своим возвращением в Лондон. Как оказалось, герцогиня оставила маленького сына Арчи в Канаде и отправилась в Великобританию, чтобы принять участие в службе.
Инсайдеры утверждают, что об этом Меган Маркл и принца Гарри лично просила Елизавета II, которая не оставляет попыток воссоединить королевскую семью.
Такое решение также сильно разозлила Елизавету II, которая хотела повидаться с правнуком. Когда же выяснилось, что Арчи останется в Торонто с нянями, королева была в ярости.
Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".
Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.
Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.